【逃犯條例】與港示威者對峙　在英華僑合唱「世上只有媽媽好」

港府修訂《逃犯條例》引發的爭議持續，英國、美國、澳洲及法國等地亦有集會聲援香港示威者；同時，支持中國政府的民眾亦在這些地方發起集會遊行。

有多名華僑、內地留學生等人8月17日在英國愛丁堡街頭揮舞五星紅旗，舉行「愛國護港」遊行，他們與香港示威者對峙，高唱《媽媽好》、《聽媽媽的話》、《過火》等曲目。

18日上午，內地留學生等親中人士又在倫敦舉行集會，除演唱國歌外，還合唱《我愛你中國》《我的中國心》和《東方之珠》等歌曲。