【逃犯條例】與港示威者對峙　在英華僑合唱「世上只有媽媽好」

撰文：姜庚宇
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港府修訂《逃犯條例》引發的爭議持續，英國、美國、澳洲及法國等地亦有集會聲援香港示威者；同時，支持中國政府的民眾亦在這些地方發起集會遊行。
有多名華僑、內地留學生等人8月17日在英國愛丁堡街頭揮舞五星紅旗，舉行「愛國護港」遊行，他們與香港示威者對峙，高唱《媽媽好》、《聽媽媽的話》、《過火》等曲目。
18日上午，內地留學生等親中人士又在倫敦舉行集會，除演唱國歌外，還合唱《我愛你中國》《我的中國心》和《東方之珠》等歌曲。
多名英國華僑18日在倫敦舉行集會。（網上圖片）
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多名華僑、內地留學生等人17日在愛丁堡發起「愛國護港」遊行，人民網在微博報道指出，內地留學生揮舞五星紅旗，合唱張信哲經典歌曲《過火》。
另據《環球網》報道，上述活動演唱的曲目還包括《媽媽好》、《聽媽媽的話》等。其中《媽媽好》又稱《世上只有媽媽好》，是1958年香港電影《苦兒流浪記》的主題曲之一，由李雋青撰詞，劉宏遠譜曲，劇中主演蕭芳芳主唱，該曲亦被鳳飛飛、鄧麗君等當紅歌手翻唱。
1988年上映的台灣電影《媽媽再愛我一次》再次使用這首歌作為插曲，電影在大陸廣受歡迎，該曲由此紅遍兩岸三地，成為華語經典兒歌之一。
世上只有媽媽好，有媽的孩子像個寶，投進媽媽的懷抱，幸福享不了。／世上只有媽媽好，沒媽的孩子像根草，離開媽媽的懷抱，幸福那裏找。／世上只有媽媽好，有媽的孩子不知道，要是她知道，夢裏也會笑。
當地時間18日上午，內地留學生等親中人士又在倫敦舉行「反暴力，救香港」集會，他們手持五星紅旗、香港區旗和各種標語。《環球網》報道稱，一群「昨天唱完《世上只有媽媽好》的倫敦愛國『合唱團』」，此回除演唱國歌外，還合唱《我愛你中國》《我的中國心》和《東方之珠》等歌曲。
（綜合報道）