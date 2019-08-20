「為什麼內地人那麼愛國」登頂微博熱搜　陸網民：愛國還要理由？

港府修訂《逃犯條例》引發的爭議持續，網上討論區「連登」日前有帖文題為「點解啲大陸人咁愛國？」，竟在內地引發輿論熱話，話題登上微博熱搜排行榜首位。 面對連登網民的疑問，不少內地網民紛紛給出自己的解答：「愛國還需要理由？」「因為有國才有家」「我們並沒有生活在和平的年代，而是生活在一個和平的國家」等。

連登討論「點解啲大陸人咁愛國？」引發內地熱議。（網上圖片）

連登討論指出，最近世界各地都有支持香港運動的示威遊行，但每個地區都有愛國愛黨人士和遊行人士發生衝突，但這幫人看上去有讀書，英文或當地語言講得很流利，「究竟係乜原因令佢地會咁愛國愛黨？」

這一討論被寫成書面語傳到內地後，引發大量微博網民議論，截至周二（20日）上午11時30分，共有3.4億瀏覽量及12.1萬次討論。而《人民日報》亦在微博一連發布多篇相關帖文，其中一篇就搭配一組照片，反映和平和戰爭環境下民眾生活的變化，強調愛國是因為知道「我們並沒有生活在和平的年代，而是生活在一個和平的國家」。

《人民日報》其中一則相關帖文收穫逾90萬次讚好、近10萬次轉發及評論。（微博截圖）

根據《人民日報》其中一則帖文總結的網民意見，主要包括「愛國就如吃飯喝水，是一種流淌在血液裏的本能」「因為愛國是每個中國人的信仰」「這是5000年的文化傳承」「因為我們見證過國家的凝聚力」「因為懂她的苦難，就更珍惜她的輝煌」等，而這則帖文也成功收穫逾90萬次讚好、近10萬次轉發及評論。

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網民熱議：

－我也不知道為什麼，但我就是很愛她

－因為這兒是我家

－不是世界和平，而是強大的中國把戰爭擋在國外！犯我中華者，雖遠必誅！

－我的祖國或許不完美，但我的確是在她的庇護之下平安長大。