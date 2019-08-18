內地留學生愛丁堡「愛國護港」遊行唱《過火》　網民：歌詞很應景

香港政府修訂《逃犯條例》引發的爭議持續，英國、美國、澳洲及法國等地亦有集會聲援香港示威者；同時支持中國政府的民眾，亦在這些地方發起集會遊行。

當地時間8月17日，英國愛丁堡街頭，中國內地留學生揮舞五星紅旗，舉行「愛國護港」遊行，他們高唱張信哲經典歌曲《過火》。網民稱其中的歌詞「怎麼忍心怪你犯了錯，是我給你自由過了火」太應景了。