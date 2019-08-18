內地留學生愛丁堡「愛國護港」遊行唱《過火》　網民：歌詞很應景

撰文：朱加樟
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香港政府修訂《逃犯條例》引發的爭議持續，英國、美國、澳洲及法國等地亦有集會聲援香港示威者；同時支持中國政府的民眾，亦在這些地方發起集會遊行。
當地時間8月17日，英國愛丁堡街頭，中國內地留學生揮舞五星紅旗，舉行「愛國護港」遊行，他們高唱張信哲經典歌曲《過火》。網民稱其中的歌詞「怎麼忍心怪你犯了錯，是我給你自由過了火」太應景了。
內地留學生在愛丁堡街頭舉行「愛國護港」遊行，高唱《過火》。（影片截圖）
內地留學生17日在愛丁堡發起「愛國護港」遊行，人民網在微博報道指出，內地留學生揮舞五星紅旗，合唱起了張信哲經典歌曲《過火》，「怒懟示威者」。帖文並附上影片。
張信哲的《過火》在24年前傳唱華人世界，歌曲原意是要表達面對已變心的另一半，要有忍痛放手的寬容。不過內地留學生明顯要表達另一種意思，當他們唱到「是我給你自由過了火，如果你想飛」的時侯，一位女生突然尖聲高喊：「不能飛！」現場隨即有一陣哄笑聲。
微博網民熱議：
「張信哲萬萬沒想到自己的歌會變成愛國曲目。」
「淚水都要就出來了，最後一句不能飛我哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。」
「如果你想飛，打斷你腿。」
「原來要這麼優秀才能出國……」
「這下外國人不止知道中國人數學好了，歌也唱的好。」
（綜合報道）