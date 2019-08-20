廈門漢勒死女友後竟以屍體申請網貸　進行人臉識別遭系統識破被拘

據內媒報道，廈門一名男子早前殺害女友後，企圖以女友的名義申請網絡平台的貸款，但該男子以女友屍體進行人臉識別檢測時，遭系統發現無任何眨眼反應，最終事敗被捕。

不少人臉識別系統具有「活體識別」能力，以判斷被檢測者是否具有生命。（網絡圖片）

29歲的疑犯張姓男子供述稱，他和女友戀愛近兩年，因他有盜竊前科，女友的家人一直反對他們交往。今年4月女友提出分手，4月11日凌晨兩人在他的住處發生爭吵，他一怒之下用繩子勒死女友。

為了不引人懷疑，當天張男以女友的微信向公司請假，稱家人過世要回老家一趟。他又租了一輛房車，並使用女友的銀行卡支付了租金及押金共1.5萬元（人民幣，下同）。當晚11點多，張男開車到女友住處，將屍體身上的睡衣換成了外套。

當時張男背著屍體下樓，巧遇房東。房東見張男背上的女子一動不動，於是詢問情況，張男只是說「生病了」，便把屍體帶上了車，直奔三明市的老家。

4月12日上午6點多，張男拿出女友的手機，想冒用女友身份在網上申請小額貸款。他下載了「錢站」app，按步驟拍攝女友的身份證上傳，然後把女友的屍體扶起來，對著手機鏡頭進行人臉識別，但因系統提示要眨眼，張男只好放棄，改用微信把女友銀行卡內的3萬多元餘額轉走。其後張男當日在焚燒及掩埋女友屍體的過程中被民警拘捕。

系統發現「申請人」不會眨眼識破事件

原來當日「錢站」app的工作人員懷疑貸款申請人遇害，於是趕緊向警方報案。工作人員表示，張男以女友的名義申請貸款時，系統在7秒的「活體識別」環節發現貸款申請人無任何眨眼反應，而在語音驗證時竟發現是一名男性的聲音，與貸款申請者性別不符，所以轉入人工審核。工作人員驚覺貸款申請人的照片以及活體識別影片中頸部有棕紅色的勒痕，且雙眼失焦，面部有青紫色的瘀血，於是報案。

承辦該案的檢察官表示，張男的行為已涉嫌故意殺人罪，目前案件還在進一步偵辦中。

（《廈門晚報》）