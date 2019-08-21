上海地鐵試點推「快捷通道」不再逢袋必檢　網上申請通過方可體驗

內地不少城市的地鐵安檢都要求「逢袋必檢」，惟保障安全的同時，在客流高峰時段可能會造成擁堵和等候時間過長的情況。 近日，上海地鐵在其中三個車站推出「安檢快捷通道」試點活動，參與體驗的乘客走這條快捷通道，無論有否攜帶手袋和背包都不用接受安檢。

上海地鐵的「安檢快捷通道」試點活動目前在3個地鐵站進行。（網上圖片）

據《澎湃新聞》報道，推行上海地鐵的「安檢快捷通道」試點活動的三個站點為7號線上海大學站、2號線南京西路站和靜安寺站，乘客可通過支付寶、銀聯、雲閃付及京東支付渠道申請參與體驗。

據地鐵職員介紹，此次試點活動於本月15日開始，乘客通過特定的App掃描QR Code申請後，需要等待48小時，獲得邀請函後方可參與此次體驗。「如果你拿到邀請函了，就可以走這條快捷通道，不管有沒有帶包（手袋、背包）都不用安檢了。」

「安檢快捷通道」網絡申請表（左）需要填寫姓名、手機號碼和身份證號碼三項資料。（網上圖片）

據悉，乘客掃描QR Code後會轉到一張網絡申請表的頁面，需要填寫自己的姓名、手機號以及身份證號三項內容，提交後無其餘補充信息。地鐵職員表示，由於試點活動剛剛開始，個人申請需要審批時間，目前能走這條快捷通道的人並不多。

網民熱議：

「信用體系的延伸，先試行一下吧。」

「審核通過的人怎麼保證不帶危險品呢？如此下去安檢的意義又在哪裏呢？」

「要方便跟要隱私二選一，選要方便吧。」

「信用高的人就不會暴力犯罪嗎？非官方機構信用評估機構有能力對公共安全負責嗎？這算變相壟斷吧。」

「出了問題這幾家公司（可申請安檢快捷通道的平台）埋單？」