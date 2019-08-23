上海迪士尼不接受消保委調解　堅持翻包檢查、禁帶外食

今年3月，因禁止遊客攜帶食品入園且要翻包檢查隨身物品，上海迪士尼樂園被一位上海華東政法大學的大學生告上法庭，遭索賠46.3元（人民幣．下同），目前，該案尚在上海市浦東新區人民法院審理中。

經查，美國和法國等歐美地區的迪士尼樂園並沒有禁止遊客攜帶食物進園的規定。對此，官媒人民網更提出上海迪士尼憑什麼搞「雙標」、強制翻包如何保障遊客隱私權等四大質疑。

上海迪士尼入園要翻包檢查，禁帶外食。（人民網）

事件引發的輿論風暴仍在發酵。上海市浦東新區消費者權益保護委員會近期向人民網表示，上海迪士尼不接受調解，不會就禁帶食物、翻包檢查等規定做更改。美國迪士尼樂園總部則回應指出，旗下每個迪士尼樂園都有自己的政策，他們沒有辦法回覆關於上海迪士尼的問題。對此中國消費者協會相關專家指出，相關監管部門不能缺位，應按照法律規定進行調查。

人民網報道指出，對上海迪士尼強硬作法，中國消費者協會專家委員會成員邱寶昌指出，消費者協會作為維護消費者合法權益的組織，對於消費者的投訴可進行調解。當企業不接受調解或拒絕調解，消費者還可向負有監管職責的部門投訴舉報，監管部門應按照法律規定進行調查。如果企業行為合法，可向消費者示明，如果違法則應依法處理，行政監管部門不能缺位。

要進入上海迪士尼的遊客在安檢旁吃掉剛買的食物。（人民網）

內地網民對此也反應強烈。有網友說：「我看迪士尼官方沒把這事當事。」也有網友表示，「翻包檢查，是法律授予國家強制執法機關的一項行政權力。迪士尼是一家企業，並不具有這樣的資格」、「翻包檢查遊客，並不是出於安保目的，而是檢查有沒有自帶食物，這就是濫用權力。」

另一方面網民和遊客除了認為翻包檢查侵犯隱私，更直指樂園禁帶外食，園區內的食物卻比外頭貴上五到十倍。據了解，上海迪士尼自2017年11月15日起，就對入園遊客須知進行了調整，規定「不得攜帶食品、酒精飲料、超過600毫升的非酒精飲料入園」，這與過去允許攜帶原始包裝、密封的、未開封的及不需任何加工或處理即可享用的食品相去甚遠。