傳迪士尼遭前僱員向SEC舉報　指斥公司財務造假　

一位曾在迪士尼工作18年的高級財務分析師向美國證監會舉報稱，迪士尼公園和度假村業務部門員工利用會計軟件漏洞虛報數以十億美元計收入。

據《Market Watch》報道，沃特迪士尼前高級會計師桑德拉·庫巴（Sandra Kuba）表示，已經就該公司多年來一直誇大其收入，向美國證券交易委員會（SEC）舉報。

迪士尼官方回應稱，這位前員工被解僱後曾向公司提出無理索賠要求並於2018年撤銷了該項質控，因此迪士尼公司發言人表示「不再對其毫無根據的言論做出評價。」

庫巴曾擔任迪士尼收入運營部門的高級金融分析師，在職時間長達18年。庫巴聲稱，迪士尼公園和度假村業務部門的員工通過利用公司會計軟件的缺陷，將其收入誇大了數十億美元。

誇大來自主題樂園及度假村業務收入

這名前迪士尼員工還表示，她曾多次與SEC的官員會面，討論這些指控。對此，迪士尼的一位發言人通過電子郵件表示:「這名被解僱的前員工在過去兩年多的時間裏，一直明顯地做出虛假的聲明。她向公司提出的指控經過徹底調查，發現完全沒有根據。不幸的是，《Market Watch》幾個月來一直知道這些事實，卻故意選擇給庫巴毫無根據的說法提供一個平台。」

據悉，庫巴提交的文件概述了迪士尼員工誇大收入的幾種方式，包括記錄免費高爾夫或免費促銷的收入。這份SEC文件中還描述稱，迪士尼將500元（美元‧下同）的禮品卡按面值計入收入，但實際上客人用折扣只支付了395元。

迪士尼遭前員工舉報，疑似財務造假。（香港迪士尼網頁）

告密者稱已多次向公司管理層反映

庫巴還聲稱，員工有時會對禮品卡的收入記入兩次，一次是客人購買禮品卡時，另一次則是在度假村使用的時候。有時，即使是客戶在投訴後獲得的免費贈送禮品卡，也會被記錄到收入中。

文件指出，迪士尼會計軟件中的缺陷使得這種操縱難以追查，儘管其造成的影響會很大：在2008和2009財政年度，迪士尼的年收入可能被誇大了60億元。根據迪士尼向SEC提交的年度報告，2009年其主題樂園和度假村業務部門的總收入為106億元。

庫巴還稱，她在2013年首次向公司管理層報告了這個問題，但當時沒有人回復她。到2016年，她繼續向一位更高級的管理人員反映問題，迪士尼的審計小組在當年11月曾與她聯繫，但之後未有進一步跟進。到2017年8月，庫巴向SEC提出了她的擔憂。大約一個月後，她被迪士尼解僱了。

據《Market Watch》報道，SEC對這些指控表現出了興趣，要求提供更多與指控相關的文件。

2017年10月，庫巴向美國勞工部職業安全與健康管理局提出舉報投訴。迪士尼當時回應稱，庫巴被解僱是因為「她在工作場所以不合適的、具有破壞性和惡意的方式表現出對同事的投訴，而這些投訴沒有合理的證據。」