【體育精神呢？】義工嫌阻路連番勸退　內蒙馬拉松包尾待遇惹爭議

內蒙古包頭市日前的一場馬拉松賽事，「包尾」參賽者意外成為焦點，引起不少內地網民對「體育精神」的熱議。 事緣比賽需要封路進行，但該參賽者疑似體力不支，遲遲未能完成賽事，道路無法解封，結果就有多名義工輪番上前「勸退」，甚至有人拍片放上網嘲笑。

當天的馬拉松比賽共計有1.5萬人參加。（微博）

2019年包頭首屆國際馬拉松於本周日（18日）舉行，共計有1.5萬人參加。不料一名醫療義工賽後在「抖音」上發布一段短片，拍攝者當時身處一輛大巴上內，拍攝目標是賽道上的一名參賽者。短片介紹，「包頭首屆馬拉松賽最後一名，就要堅持走着回去，全市人民都在等著他解封道路」。

在留言中，醫療義工指先後共有10位義工勸說該參賽者放棄，但參賽者一直都拒絕上車，「我睏得睡了一覺，睬眼他還在走」。但另據網民透露，最終該參賽者仍是未能完成賽事，選擇退出。

比賽的最後一名參賽者。（影片截圖）

片段被認為是嘲笑該名參賽者，醫療義工其後已將其刪除。但不少網民不滿醫療義工的說法，其表示當時尚未到結束時間，故不能強制要求該參賽者結束比賽，只能「勸退」。網民認為此舉是不尊重比賽規則，「倒數第一名上車了，倒數第二名該不該上車？倒數第三是不是也該上車？收容車開快點，倒數第三萬名也上車得了。」

但亦有網民認為「勸退」合理，「一封路，封的基本上都是主要幹線，那些正常上班生活的人誰為他們考慮？天天運動精神，我們生活的堅持精神誰來買單」、「一個人的利益重要還是全市人民利益重要呀」。

知名跑步專欄作家、跑步教練王曉剛在接受內媒採訪時就認為，此事上雙方都應遵守契約精神，「在公布競賽規程的時候就寫了是甚麼時間關門，運動員參加比賽也有契約，如果超過時間就必須退出比賽。但你如果在規定時間內能堅持，只要醫生沒說你不能跑，就可以跑。」王曉剛又透露，部分與跑步有關的賽事中，更會專門給予最後一名參賽者頒發特別獎，以表彰其堅持。

該場比賽有各式各樣的民眾參加。（微博）

網民熱議：

如果到了規定時間那無可厚非，如果沒到這些阻撓者就是腦子有屎！ 體育精神就是永不言棄，一直拼搏，你跟我勸退，還志願者呢！ 為甚麼要嘲笑？最後一名怎麼了？ 有些人參加馬拉松不是為了甚麼值得驕傲的成績，而是為了參與其中的一種運動精神。 一群聖母，等你出門碰到封路就知道難受了，等了幾個小時告訴你有一個人堅持走回去，還說甚麼體育精神，可去他X的吧！ 雖然勸退不合適，但是如果確實道路無法解封已經影響了大家的出行安全以及最後一名參賽者的安全，最後一名參賽者也確實應該是從權益，畢竟因為一個人而讓更多的人買單確實不合適，也不是體育精神。 不勸退的話，下次就會有人爬著參加馬拉松比賽。

（綜合報道）