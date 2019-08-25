【德政】昆明地鐵擬立例禁電子設備外放聲音　網民：應全國推廣

8月20日，昆明市交通運輸局舉行《昆明市城市軌道交通乘客守則（修訂徵求意見稿）》（下稱《徵求意見稿》）聽證會，表示對乘客應遵守的乘車守則作出改動，包括電子設備聲音不得外放、醉酒者不可單獨乘車等。

《人民日報》最新發起的一項網上投票，37.9%人認為「大聲喧嘩、視頻公放」是坐地鐵最討厭的行為。（微博）

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《徵求意見稿》表示，由於昆明軌道交通客流量日益增大，保持車廂內安靜對乘坐感受影響非常重要，但一些乘客在乘坐地鐵時不顧其他乘客感受，使用外放電子設備，對其他乘客造成很大的噪聲干擾。故此，此次修改增加了「不得在列車內大聲喧嘩」、「使用電子設備時不外放聲音」的規定。

此外，《徵求意見稿》增加8歲以下兒童、醉酒者應當由其監護人或者健康成年人陪同，方可進站乘車的規定。同時寫道，乘客違反守則，或會被給予行政處罰，並按照規定將有關信用信息納入交通運輸和相關統一信用信息監管平台；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關追究刑事責任。

另據官媒《人民日報》最新發起的一項網上投票，詢問網民對「坐地鐵那種行為最討厭」的意見，37.9%認為是「大聲喧嘩、視頻公放」，35.6%認為是「放任孩子踢人踩坐位」，另有14.7%和11.8%認為是「候車不排隊、搶上搶下」和「吃味道大的東西」。

昆明地鐵修例規管電子設備外放聲音的消息，在內地網絡引起不少關注，不少網民形容為「德政」，應該全國推廣：

「非常支持，昆明開了個好頭，全國都應該這樣。」

「德政，全國推廣吧，求你了。」

「最討厭某音外放。」

值得一提的是，本港運輸署早前也曾邀影后葉德嫻﹙Deanie﹚拍攝一段宣傳片，輯錄12種「乘客惡行」，在車廂中放大聲量看片和跳舞也是其中之一：

本港運輸署曾邀影后葉德嫻﹙Deanie﹚拍攝一段宣傳片，輯錄12種「乘客惡行」，在車廂中放大聲量看片和跳舞也是其中之一。（片段中乘客道：「我校細聲啲囉。」Deanie便說：「唔係呀！閂咗佢呀！」）﹙運輸署宣傳片《搭車顧自己 都要顧人哋》截圖﹚