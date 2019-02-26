【職場熱話】葉德嫻拍廣告窒爆12種乘客自私行為　網民：要加埋…

運輸署邀影后葉德嫻﹙Deanie﹚拍攝了一段宣傳片，寫實地呈現在各公共交通工具上遇到自私乘客的情況，並希望藉此教育市民搭車時應有的禮儀。 其實香港打工仔怨氣愈來愈重不無原因，因為每天上班下班迫公共交通工具時，都會遇上很多自我中心和橫蠻無理的乘客！衝門撞人、讓座遭搶位、睇片大聲又大笑等，每天都在港鐵、巴士和小巴等公共交通工具上發生，明明是他們理虧卻聲大夾惡地引起爭執，令每個人都非常大壓力及社會怨氣增加。今次運輸署的宣傳片中，輯錄了12種乘客惡行，你又遇到多少種？

有乘客在地鐵內進食，葉德嫻又說：「你都好誇張，不如打邊爐吖？」﹙運輸署宣傳片《搭車顧自己 都要顧人哋》截圖﹚

運輸署的宣傳片一播出後面得到不少正評，相信是表達手法與過往不同而成功引起了大家的共鳴感。這次邀來影后葉德嫻，以冷嘲熱諷及中氣十足的正義形象來教化那些頑劣的乘客，比起以往溫和說教式的宣傳片較能惹起社會聲音，因為那都是大部分需迫上班下班的打工仔心聲。

片段細數12種乘客惡行（按圖了解）：

1.為求上車，衝門撞到人﹙運輸署宣傳片《搭車顧自己 都要顧人哋》截圖﹚

+ 7 + 6 + 5

運輸署此影片一出，即在網上廣傳，並獲得不少網民留意給予正評及分享意見。

網民意見（按圖了解）：

網民讚宣傳片不會太理想化，以寫實的語氣表達非常好。﹙YouTube截圖﹚

+ 10 + 9 + 8

葉德嫻貴為影后形象嚴謹又專業，同時又能代表到一個普通長者和乘客的形象，由她來為大家發聲非常妥當。就如有乘客在港鐵衝門而不小心撞到懷孕婦女，葉德嫻便說：「你想攞獎牌呀？」；有乘客因自己看電話差點忘了上車而大鬧司機，她便說：「你有冇搞錯呀？咁巴閉，坐直昇機吖！」；有乘客在地鐵內進食，她便說：「你都好誇張，不如打邊爐呀？」這些回應句句都不客氣，卻又非常到位，相信是不少人在遇到類似情況時，卻不敢說出口的話，看到Deanie姐代為發聲，真的很減壓又大快人心。

文字還是不夠片段來得傳神，大家看過足本版了嗎？

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O