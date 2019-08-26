【自食惡果】上海老漢巴士站食煙　拳打勸阻者被刑拘

在上海的一個巴士（公交）站，一名男子因為勸阻抽煙，被抽煙的老漢打傷。目前打人者已被警方刑事拘留。

事件發生在上海某巴士總站。（示意圖／網上圖片）

事件發生於8月19日下午，王先生在上海某巴士總站等車，當時他聞到一股煙味飄來，見到一名老漢正在排隊候車的人群中吸煙。當時候車的人不少，王先生以公眾健康為由，上前勸阻對方不要吸煙，但老漢並沒有停止，反而一根接一根抽起來。

抽煙的老伯則稱，「你管不到我，打110過來，我也繼續抽。」於是，王先生致電報警，等待警察到來。忽然，老漢揮拳打向王先生，將王先生推倒在地，導致眼部有裂傷。在此過程中，王先生沒有還手。

上海室外公共場所禁止吸煙

警員之後來到現場，將兩人帶往派出所調查。接受訊問時，抽煙的老漢表示：「他就說我二手煙三手煙，囉嗦得不得了，而且他還報警！為了抽一根煙他要報警。」警察告訴他，根據法律法規，公共場所必須禁煙。但這名老漢認為，巴士站屬於室外，可以抽煙，因此王先生不該阻止他。

根據《上海市公共場所控制吸煙條例》規定，室外公共場所禁止吸煙的範圍，包括人群集聚的公共交通工具等候區域。個人在禁止吸煙場所吸煙且不聽勸阻的，由相關監督部門責令改正，並處以50元以上200元以下人民幣罰款。寶山警方表示，上述打人的老漢已被警方依法刑事拘留。