廈門一學校要學生證明自己頭髮「自然捲」　醫院：開不了這證明

頭髮自然捲居然要醫院開證明？日前，頭髮天生波浪卷的小雯（化名）到廈門工商旅遊學校報名時就被老師告知，校規不允許學生燙髮，若為自然捲髮質，需要到醫院開具相關證明。但家長帶小雯到三甲醫院，瞭解到並無相關檢測項目。

今年中考，小雯考上廈門工商旅遊學校，隨錄取通知書一併寄到的行為規範要求中提到，「男女生不準染髮、不準燙髮」，否則，「需整改後再註冊」。

頭髮天生波浪卷的小雯。（網絡圖片）

但小雯的頭髮天生有弧度，發尾像波浪一樣捲曲。老師說，校規不允許學生燙髮，可以去醫院開具自然捲髮質證明，或者開學前把頭髮拉直。

小雯的爸爸告訴記者，他帶女兒前往中醫院，向皮膚科導診台的護士諮詢，瞭解到中醫院沒有相關的發質檢測項目。

最終，廈門市美髮美容化粧品行業協會開出了證明。該協會專家委員會的美髮專家經過專業分析後認定，小雯的頭髮屬於自然捲。隨後，協會開具了一張「關於小雯（化名）頭髮屬於自然捲」的證明，並蓋章認證「情況屬實」。

廈門市美髮美容化粧品行業協會開出的證明。（網絡圖片）

校方回應：未要求開發質證明

昨日（20日）下午，媒體就此事致電廈門工商旅遊學校。該校學生處主任莊澤梅表示，學校並無「要求學生開具發質證明」等特別規定，可能是部分老師在傳達校方要求時，產生了誤會。

「愛護學生是教育的前提。」莊澤梅稱，具體情況應具體分析，如果確實遇到自然捲、淺發色等客觀情況，校方也會尊重事實。

（廈門日報）