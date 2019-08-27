【北上注意】廣州星級酒店9月起不主動提供「六小件」即棄用品

近期有意「北上」廣州的港人注意，從今年9月1日起，廣州市內的星級酒店將不在客房內擺放「六小件」即棄用品（牙刷、梳子、剃鬚刀、鞋擦、浴擦和指甲銼），酒店餐廳也不再主動提供即棄餐具。

從今年9月1日起，廣州市內的星級酒店將不在客房內擺放「六小件」即棄用品。（視覺中國）

廣州市文化廣電旅遊局昨日（26日）召開會議，部署在該市「全面推進星級酒店減少一次性用品」專項行動。出台的相關專項行動方案顯示，廣州要按照「源頭減量、分類回收、資源化利用和無害化處理」的治理原則，建立健全生活垃圾分類規範化、常態化、長效化工作機制，加強對星級酒店減少即棄用品行動的宣傳和督導力度，全面提高生活垃圾分類水平。

方案提出，倡導廣州星級酒店新增可循環使用的旅行套裝用品銷售服務，引導消費者養成綠色生活和消費習慣；酒店內的餐飲場所將擴大使用可降解、可循環使用的餐具，指導督促科學合理安排服務菜單、流程和餐枱數量，引導顧客理性定餐、合理消費，嚴禁推銷過量食物。

廣州市文化廣電旅遊局負責人表示，接下來該局將聯合廣州有關部門，定期對廣州星級酒店深化生活垃圾分類、減少使用即棄用品工作專項督導檢查。

早前報道，上海在今年7月1日已實施同類措施，旅遊住宿業不能主動提供「六小件」，違者將依法處罰，市民遊客亦可舉報。