第二階段「外賣走塑 餐具先行」結束　減少逾百萬套即棄餐具

環運會和環保署於今年6月中與餐飲業界合作，開展「外賣走塑 餐具先行」運動的第二階段推廣計劃，鼓勵市自備可重用餐具，不取用即棄餐具，兩個月期間市民減少使用約120萬套即棄餐具，兩個階段合共減少使用約240萬套即棄餐具。

運動第二階段減少逾百萬套即棄餐具 （資料圖片）

環境運動委員會及環境保護署與全港近700間大小食肆合作舉辦第二階段「外賣走塑 餐具先行」宣傳及公眾教育運動，鼓勵市自備可重用餐具，不取用即棄餐具，以減少製造一次性塑膠廢物，運動已於8月9日圓滿結束，第二階段成功令市民減少使用約120萬套即棄餐具，兩階段總減少使用約240萬套即棄餐具。

環保署發言人表示，社會實現減廢「走塑」有賴各界的共同參與，尤其是獲餐飲業界合力為支持環保的市民提供多種優惠贈品，以及公共交通工具、電台和報章、社交媒體和網頁等發放計劃的相關資訊，向廣大市民宣揚「走即棄、帶餐具」的信息，於社會上營造全民「走塑」的風氣。

環保署宣揚「走即棄、帶餐具」信息，營造全民「走塑」風氣。 （資料圖片）

參與計劃的市民逢購買外賣時不索取即棄餐具即可獲一枚印花，集齊六枚印花即可免費換領環運會贊助的可重用不銹鋼餐具，或個別餐飲企業或食肆提供的優惠贈品，如折扣券、甜品、小食、飲品等，以鼓勵市民培養綠色生活習慣。計劃期間合共派發約120萬個印花，市民亦已換領約38,000套不銹鋼餐具及約30,000份優惠贈品，尚未換領不銹鋼餐具的市民，可於9月10日前到全港各「綠在區區」及指定辦公室換領。

環保署正檢視是次計劃的推行情況和運作經驗，並對管制即棄塑膠餐具進行研究，望能進一步提倡「走塑」文化。