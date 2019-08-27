【防衛過當？】雲南醉漢持菜刀砸門　90後退伍女兵反殺遭起訴

去年發生在江蘇的崑山反殺案曾引起內地社會對於「正當防衛」的熱議，而近日在雲南麗江，又一單事關「正當防衛」的案件引起關注。26歲唐姓女子在回家時被李姓醉漢攔下騷擾，之後兩小時內再遭到對方數次挑釁。後者甚至還手持菜刀追到唐女家門不停狂砸。 唐女在忍無可忍情況下，在家中拿出兩把水果刀出門理論，卻反遭李男腳踢，於是憤而撲上去與對方扭打，刀尖最終插進李男的右胸造成死亡。而唐女其後遭當地檢察院公訴，被指控故意傷害罪。

唐女生於1993年，是一名退伍女兵，案發前在麗江從事蛋糕烘培工作。（網上圖片）

醉酒男攔車辱駡兼帶菜刀砸門

綜合內媒報道，當地檢察院的起訴書顯示，事發在2月8日晚間11時左右，唐女在回家的路上被喝醉的李男攔截挑釁，對方甚至還跟到家門口不停辱罵。唐女並不打算理睬李男，回家後將遭遇告訴家人。唐父要去找對方理論，過程中卻被李男踹了一腳，三人因此爆發衝突，直到李男被朋友拉開。事後李男的父母帶著兒子到唐女家致歉，但李男卻認為唐父也有動手，也應該道歉，雙方對此沒有達成共識，李男隨後便被家人朋友拉回家。

約2個小時後，即2月9日凌晨1時，李男再次前往唐家，手持菜刀對唐家大門狂砍猛砸，直到朋友趕來再一次將其勸阻拉走，李男的菜刀也被朋友搶走丟掉。

唐女家大門上，至今留有被刀砍過的痕跡。（網上圖片）

女子持水果刀反殺醉酒男遭公訴

但唐女聽到家門被砸的聲音，從廚房拿了紅色削皮刀和黑色水果刀出門查看狀況，沒想到剛打開門就被李男踢了幾腳。唐女其後衝上前和李男搏鬥，期間她先使用隨身攜帶的紅色削皮刀打鬥，但因一直被對方攻擊，她便換了黑色水果刀朝李男揮舞，無意間戳進了他的右胸主動脈。李男送醫後最終因急性失血休克身亡，唐女則被刑拘批捕，目前羈押於麗江看守所。

至本月25日，該案起訴書曝光。檢方認為，唐女與被害人李男生扭打過程中，持刀故意傷害他人身體，致人死亡，其行為觸犯了內地《刑法》第234條，犯罪事實清楚、證據確實、充分，應當以故意傷害罪追究其刑事責任。同時唐女具有《刑法》第20第2款的處罰情節，即正當防衛明顯超過必要限度造成重大損害的，應當負刑事責任，但是應當減輕或者免除處罰。

麗江永勝縣新聞辦則在26日通報稱，該案正在立案辦理中，將擇日公開開庭審理。

事發前一天，唐女全家剛剛拍了一張全家福。（網上圖片）

是否屬「正當防衛」惹爭議

據唐女的家人介紹，唐女生於1993年，是一名退伍女兵，案發前在麗江從事蛋糕烘培工作。日前唐女的父親在社交媒體上發言，表示唐家案發當天就已經給了李家家屬6萬元人民幣用於處理後事，並稱「這是我們家最大的能力了」。唐父並表示，無法接受檢察院以故意傷害罪來起訴。

唐女家人目前委託律師認為，唐某行為完全屬於正當防衛。「從有利於防衛人的角度分析，從正當防衛的立法本意出發，建議檢察機關撤回起訴。」

而據李男家人透露，李男生於1993年，畢業於雲南師範大學文理學院，學的是體育教育專業，事發前在昆明一家建築公司上班。李父質疑，案發時其兒子手上沒有刀，對方手上有兩把刀，「這怎麼能算是正當防衛呢？」

李男的畢業證書。（網上圖片）

案件曝光後，引起網民熱議：

「都持刀上門了，還不能還手嗎？只能等死嗎？」

「難道要等別人砍你後才算正當防衛嗎？

「男的有其朋友拉住，構不成實際威脅，男的被拉住失去攻擊能力後，女的用刀刺殺他心臟，就相當於用刀殺一個被捆綁的人，當然是故意殺人罪。」

「這根本不屬於正當防衛。只要對方手裏有刀，你就可以先發制人把對方殺死？然後你屬於正當防衛啥事都沒有？」

至周二（27日），雲南檢察院官方發文稱，該案引起社會廣泛關注，檢察院高度重視，已派人閲卷，對案件事實、證據依法全面審查，指導案件辦理，案件進展情況將及時向社會通報。