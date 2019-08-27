穿西裝短褲報新聞？　央視主播康輝主持節目疑露出大腿

中央電視台近期製作的節目「主播說聯播」，由主播針對當日《新聞聯播》的個別新聞話題作長約一分鐘的點評，當中「金句頻出」，大量使用網絡流行語，受到不少內地網民的追捧。 「金句」以外，男主播康輝在日前一集「主播說聯播」期間，疑似直接暴露大腿，可能是身穿西裝配短褲拍攝，亦引起網民熱議。

康輝在說話的同時疑似逐漸露出大腿。（央視）

8月24日，「主播說聯播」節目由康輝主持，談及中方對美國貿易霸凌行為進行理性反制，是不得不為，並且精準有力，又稱美國一些人總是一副「霸道總裁」的做派，「我不要你覺得好，我要我覺得好」，反問「在利益深度交融的今天，我要是不好，你能好到哪裡？」

影片顯示，康輝當日身穿一件白色襯衫搭配黑色西裝，並配上藍色領帶，看起來十分正式。但在影片的右下方可以看到，康輝在說話的同時疑似逐漸露出大腿，其下半身所穿的似乎不是西褲，甚至不是長褲，可能是一條短褲。

事件引起不少內地網民討論，有人質疑，在直播間穿短褲出鏡，不知道會不會被扣錢，也有人覺得，只要鏡頭前是西裝，鏡頭外隨便主持人穿什麼都可以：

「短褲出鏡了會扣錢嗎？」

「可能直播間真的很熱。」

「鏡頭外隨便穿什麼都可以。總之是怎麼舒服怎麼來。」

「反正也看不到下面，出現的都是正面上半身，穿短褲沒問題，很多女主播還帶假髮呢。」

「主播說聯播」首則短片就是評論香港局勢，要國泰航空「no zuo no die」。（微博）

節目「金句頻出」 備受內地網民追捧

公開資料顯示，央視《新聞聯播》日前推出官方微信公眾號、抖音和快手帳號，每日由各主播親自拍攝「主播說聯播」短片，對當日《新聞聯播》的個別話題作長約1分鐘的點評。

由於節目中「金句頻出」，大量使用網絡流行語，因而備受內地網民追捧。例如首則短片就是評論香港局勢，康輝在節目中呼籲國泰航空「no zuo no die」（不做不死）。而對於中央支持深圳建設「先行示範區」，主播李梓萌亦曾於19日在「主播說聯播」中說出一句：「深圳這次的定位是先行示範區，那麼都會示範給誰看呢？」引起不少網民回應。