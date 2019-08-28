美國女主播Tomi Lahren設計「美國價值」運動服　竟是中國製造？

美國霍士新聞頻道（Fox News）的27歲女主播勞倫（Tomi Lahren），早前與運動服裝公司Alexo Athletica 合作推出一系列體現「美國價值」個人瑜伽服飾，宣稱擁抱美國自由等觀念，卻被網民發現，服飾可能是在「中國製造」而引起爭議。

該系列以紅、白、藍3種顏色為主，再配上星形或迷彩圖案。（Instagram）

勞倫早前與Alexo Athletica 推出名為「自由」（Freedom）系列的個人瑜伽服飾，包括價值52元美元的運動內衣、69元美元的運動衣、89元美元的緊身褲和99元美元的外套。其以紅、白、藍3種顏色為主，再配上星形和迷彩圖案。她表示，該系列的靈感來源就是美國的「星條旗」。

在該系列服飾的宣傳片中，勞倫談到擁抱真正的美國自由及愛國主義，形容服飾是「非常愛國」，以及「支持你的總統、你的國家」。她又指出年輕人渴望得到一種產品，能夠令他們感到「很自豪能成為美國人」、「相信自由」、「熱愛美國軍隊」，其服飾圖案正好表達出這種情感。

自設計推出後，公眾一直在查詢服裝的產地，但勞倫未有回應。之後有網民揭發，Alexo Athletica 的服飾是在中國生產，意味著其與勞倫合作的服裝也可能是中國製造，引起不少爭議。有人質疑為何愛國者要選擇將生產線放在中國，亦有人諷刺，「以白人為榮服飾卻在中國製造，多麼令人耳目一新」。

但截至目前，勞倫尚未對該系列是否「中國製造」作出回應。

「自由」（Freedom）系列的個人瑜伽服飾宣傳片：