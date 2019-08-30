【逃犯條例】香港警嫂開微博：萬一發生不幸，希望有人站在我這邊

8月25日，微博上出現了一個名為「我們是香港警嫂」的微博帳號，這個帳號的簡介寫的是「我們是香港警嫂，我們有話要說」。 截至目前，該微博帳號已經有8萬多人關注，其發佈的第一條微博是「看著這樣的香港，我們身為警嫂，怎麼守護我們的小孩。希望藉此微博得到關注，集合支援我們的聲音，謝謝。」

「我們是香港警嫂」賬號表示，擔心自己孩子安全。（微博截圖）

28日，「我們是香港警嫂」的警嫂Creamy接受官媒採訪。她說：「我叫Creamy，是一名警嫂，也是兩個孩子的媽媽。從6月份的示威開始，網上就有警察家屬的信息曝光，警察宿舍被圍攻、破壞，我們卻無能為力。之前，我得知有支持警察的議員舉行大型活動『撐警』，但我老公千叮萬囑，不要去不能去！因為我們有小孩，如果我們的信息被曝光，他們沒有能力保護自己。」

Creamy 稱：「我們的老公，不怕自己在前線受傷，但是非常擔心，當他們不在我們身邊的時候，我們會受到傷害。我們身為警察或者警察的伴侶，本應是最不怕惡勢力的人，但看到現在全部的言論一點支援都沒有，臉書和媒體基本都是充斥著一些不真實、不公平的報道，我們就變得好害怕，不敢出聲。」

「我們是香港警嫂」賬號表示，許多「有影響力發言」在Facebook被刪除。（微博截圖）

Creamy 表示：「可能因為我的性格，如果我沒有小孩子，我會更加勇敢站出來。但是因為我有小孩，我小孩準備要開學了，我以前會很驕傲教他們說我爸爸是警察。現在要告訴他們，在公眾地方儘量不要說爸爸是警察。因為可能有一些壞人，會暗地裡想傷害你。」

Creamy說：「在臉書上面，很多有影響力的人都支持警察，一直幫忙轉發照片影片的，可是都被封號幾天或更多天。所以我才想到要在微博建立一個平台，希望發出更多的聲音，吸引更多關注和支持，希望如果萬一發生不幸的事情，有人會站在我這邊。」

「我們是香港警嫂」賬號亦有轉發黃之鋒被捕新聞。（微博截圖）

香港警嫂微博開通後，粉絲數量迅速增加，同時亦受到大量大陸網民關心和祝福，還有人建議香港警察將家人安置到廣東。

網民發言：

——我們能為您和其他警務人員的家屬做些什麼嗎？你們辛苦了！我們除了說句支持，還想多做些力所能及的幫助！

——建議警嫂在孩子開學前過來一下大陸，提前給孩子做心理防設，在大陸任何地方，讓他儘管大聲說出來；我爸爸是香港警察！無論誰聽到一定會豎起大拇指！如果有更多的人知道，你們瞬間有明星的感覺！因為香港警察在我們心中就是英雄！

——十四億中國人都是你們的後盾！警隊尤其是前線警察真的太辛苦了！向警隊和警隊家人致敬！

——強烈要求中央在廣東省建香港警員社區，要保證警員家屬不受傷害，同時為警員子女，安排匹配良好的教育，大家支持一下！

——只有像警嫂這樣平凡而偉大的人們，才可以給香港更好的未來！