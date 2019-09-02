南京一大學推行教室人臉識別　自動偵測走堂、發呆、玩手機等行為

位於江蘇南京的中國藥科大學，在部份教室試運作人臉識別系統，學生進教室後自動識別個人資料，系統自動簽到、簽退，全程監測學生上課時的聽課情況，甚至可以自動偵測發呆、打瞌睡和玩手機等行為。

中國藥科大學位於南京。（網上圖片）

中國藥科大學8月29日向內媒透露，該校日前在校門口、學生宿舍大門口、圖書館、實驗樓等場所安裝人臉識別門禁系統，並在部份試點教室安裝用於日常考勤和課堂紀律管理的人臉識別系統。

該校相關負責人指出，學校把學生和教職工資料儲存在後台資料庫，當他們通過人臉識別門禁時，可以實現一秒「刷臉」進校，「與老式門禁相比，既方便又安全」。

校方強調不侵犯個人私隱

負責人表示，至於目前在兩間教室內試點安裝的人臉識別系統，除自動識別學生的出勤情況外，還能夠實現對學生聽課情況的全程監控。學生是否認真聽課，課堂上是否抬頭或低頭，抬頭或低頭幾次，抬頭或低頭多長時間，低頭是否在玩手機，是否閉眼打瞌睡等，都會被偵測並記錄。

負責人稱，此舉是學校教務部門的要求，意在減少學生逃課、早退、花錢找人代為上課以及不認真聽課等行為，提高學生到課率，令課堂紀律更嚴肅。

對於該校有學生擔憂此舉有侵犯個人私隱之嫌，負責人表示：「為了你學習，你還抱怨，請問你還是學生嗎？」強調學校此前已向公安部門和法務部門諮詢，由於教室屬於公開場所，因此不存在侵犯私隱的說法。學校將根據教務部門反饋意見，視情況決定是否在所有教室都安裝人臉識別系統。

（澎湃新聞）