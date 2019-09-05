內地網傳做「OK」手勢代表「求救訊號」　警方闢謠籲應打110報警

近日在內地，一段短片在抖音等多個網絡平台瘋傳。影片中，一名女孩被挾持後，偷偷比劃出一個類似「OK」的手勢，路人發現後及時報警解救了小女孩。隨後，有不少網民開始轉發，呼籲讓更多的人了解這個「暗示報警110」的手勢。 惟內地警方其後闢謠稱，從未在公開場合宣傳推廣過這種報警方式，建議當事人在有條件的情況下應撥打110電話報警。

網傳一段解救紅衣女孩的影片，指她做出類似「OK」的手勢，是「國際公認的求救手勢」。（網絡圖片）

綜合內媒《紅星新聞》等媒體報道，在這段廣為流傳的影片中，小女孩被一名男子摟肩行走。女孩偷偷在胸前比劃出一個類似於「OK」的手勢，路人發現這個手勢後，故意用「碰瓷」手段不讓兩人走，通過擴大聲勢和及時報警，表示解救了小女孩。

報道稱，這段短片在抖音和微博上廣受轉發，不少網民呼籲「請廣泛傳播，讓更多人了解這個手勢」。還有一些帳號則通過短片教學，稱「做出一種類似OK的手勢，就是國際公認的求救手勢」。據觀察，短片中的手勢，是用大拇指與無名指相觸，剩下的三根手指伸直，和一般的OK手勢有所不同。

官方闢謠稱，所謂的報警手勢並不可靠。（微博）

實際上，內地警方早在2016年就曾經闢謠稱，這個手勢並非官方或公認的暗中報警手勢，「請不要誤導別人了。以免真正遇到危險的時候，你擺個這手勢，別人以為你挺好的。」

時隔多年後同樣的謠言再次在網上傳出，官方再一次闢謠。中央網信辦營運的「中國互聯網聯合闢謠平台」上月底在微博貼文，指出這個所謂「報警」手勢，並不可靠，又引述公安機關指出，通過有關手勢報警毫無意義，甚至可能耽誤自救時機，在條件許可下，應撥打110電話報警。

（綜合報道）