【原因未明】黑龍江11歲女童心臟取出7cm鋼針　在體校就讀練舉重

日前在黑龍江伊春，一名11歲女孩因身體不適就醫，醫生從其心臟部位竟取出了一根長約7cm的鋼針，惟暫時未知她如何受傷，當地警方已介入調查。 據悉，事發時該女孩在當地體育局的封閉式體校就讀和寄宿，平時練習舉重項目。校正配合警方調查鋼針來源。

受傷女童經手術後留院治理。（影片截圖）

伊春市體育局相關負責人稱，經了解，受傷的女孩平時話不多，她出事前和隊中的一個男孩走得比較近。兩人常微信互動，違反了學校的規章制度。上月25日，男孩被退回家中反省。至翌日淩晨，女孩身體不適，打電話求助父母。之後，女孩被檢查出心臟有異物。

而女孩就醫的醫院相關科室負責人稱，當時女孩心痛，醫生懷疑是併發性心肌炎。但其血液化驗結果跟心肌炎不符。進一步做了心臟CT後，醫護人員才發現其「心臟（部位）有針」。

該負責人表示，女孩先後經歷兩次開胸手術。手術過程中，隨著心臟跳動，針也在遊動，不易尋找。第一次手術時，心臟前面有積血，沒有發現針。第二次手術時，醫護人員處理了女孩心包裏的血液，「處理完之後，在心臟後面發現了針。」而相關圖片顯示，被取出的鋼針長約7cm。

醫生從女童心臟部位取出的鋼針。（影片截圖）

負責人還稱，現在還不能確定鋼針進入傷者體內的方式，要等警方的調查結果。但她表示，傷者吞針的可能性不大。如果傷者是吞針所致，針體在遊動過程中，經消化系統，進入氣管的可能性更大；插到心臟的幾率雖然有，但是很低。

據女孩的外婆翼女士透露，醫生曾問過女孩如何受傷，以及針是怎麼插進去的。但是女孩的狀態不好，一直說「不知道」，又稱「睡醒了就這樣了」。目前受傷女孩還在重症監護室繼續觀察，尚未度過危險期。

（澎湃新聞、梨視頻）