新研究指月球下竟埋藏2千兆噸神秘金屬　而且是從「別處」帶來

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在近日發表於《地球物理研究通訊》的最新一則研究指出，月球的中央很有可能埋藏了大量的不明金屬。科學家認為，月球南端的的艾托肯盆地作為太陽系裏最著名的隕石坑之一，或許在數十億年前，由某些東西撞擊月球、形成坑洞時，就埋了相當大的「什麼」在月球內部。

據美國貝勒大學（Baylor University）的報道，這篇最新發表的研究名為《月球上的南極——艾托肯盆地底下埋藏了約2千兆噸的巨量物質》，由貝勒大學行星地球物理學教授彼得詹姆士（Peter B. James）提出，他說「想像一下，把比夏威夷島大五倍的一堆金屬埋在地下，這大概就是我們檢測到的質量」。

研究團隊將測量月球周圍重力得到的數據，與地圖和月球表面的成像對比，他們發現在盆地的底部有大量的金屬物質。再由彼得所提供的彩色月球圖來看，不同的顏色顯示了月球的地形變化，較暖的顏色表示地形較高，較藍的顏色表明地形較低，艾托肯盆地就位在藍色陰影的位置，虛線圓圈則代表該盆地下質量異常的位置。

彼得和他的團隊猜測，這些物質大約是40億年前，月球被小行星撞擊時所留下來的，也造就月球如今的地形樣貌。如果假設成立，對研究宇宙歷史的科學家而言，這可能是能帶領研究探測過往小行星的撞擊是如何發生的，也可以收集到太陽系的不同資訊。

彼得說，可惜艾托肯盆地底下的神秘物質，對僅僅是在地球上的人類來說，是既遙遠又無法親眼見證的。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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