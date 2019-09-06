誤用美元結算致中國開發者收入翻7倍　蘋果：麻煩退回來

蘋果用戶在AppStore裏的消費，蘋果公司和App開發者要按三七的比例分配，收到用戶的支付款項後，蘋果公司會定期將費用支付給App開發者。但9月4日，有內地App開發者突然收到了蘋果公司發來的「大禮包」：把美元當成人民幣，支付給了開發者，也就是說開發者的收入翻了7倍！ 不過，一天後，蘋果就表示，這是誤操作導致的，希望App開發者配合把錢還回去。

9月4日，一位網民@waylybaye 發佈微博表示，「蘋果搞了個大事故！給國內開發者打上上個月（7月份）的錢的時候，把單位是人民幣的錢當成美元打過來了！所有開發者的收入都翻了7倍！」對於這筆偶然得到的鉅款，這位App開發者表示「不敢動」，只能等待蘋果的回應。

網民@waylybaye 發佈微博稱，蘋果誤將人民幣當沒有結算。（微博截圖）

5日早上9點30分左右，@waylybaye表示：「匯款行通知招商銀行說是幣種弄錯了，要求退匯了。」5日中午，@waylybaye終於等到了蘋果公司的回復：是德意志銀行出錯了，請求開發者批准退匯申請，另外會再匯一筆正確的金額。

@waylybaye的情況並不是個案。針對匯款「烏龍」事件，蘋果官方沒有聲明。不過，蘋果一位內部人士表示，「烏龍」事件出來後，蘋果在發郵件給開發者解釋，希望開發者配合蘋果最早完成退匯。

律師：開發者可主張賠償損失

對此，北京市維詩律師事務所高級合夥人黃繼保表示，蘋果與中國開發者之間應該有委託開發合同（或其他名稱的合同），開發的薪酬按一定方式結算，對多結算的部分，對中國開發者形成「不當得利」，如果蘋果主張返還，中國開發者是應當返還的。

黃繼保補充說，如果主張返還的行為給中國開發者帶來很大的不便，甚至造成一些損失並有證據證明，那麼中國開發者是可以向蘋果公司主張賠償損失。另外，要求精神損失也是有一定依據的。

（每日經濟新聞）