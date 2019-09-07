【獨角獸高達】感謝上海警方破製假大案　萬代贈限量版高達模型

6日，有網民曝料稱，上海市公安局黃浦分局收到來自萬代贈送的限量版獨角獸高達模型，萬代此舉是為了感謝上海警方在侵權盜版手辦案件中做出的努力。

隨後，上海市公安局官方微博「警民直通車-上海」證實確有其事，「有人問警察蜀黍（『叔叔』）這是不是真的……額……確實有這事。不過這不是重點，維護知識產權是每個公民的責任，警察蜀黍義不容辭。」

早前，上海黃浦警方在廣東警方的配合下，成功破獲一宗特大假冒註冊商標案件，查獲假冒動漫手辦玩具123款100餘萬件、製假模具1200餘件，以及加工機床、運輸車輛等一批作案工具，涉案金額近3億元（人民幣，下同），這些玩具涉及萬代、任天堂等多個品牌，警方最終抓獲了25名犯罪嫌疑人。

萬代南夢宮集團是日本知名綜合性娛樂集團，業務領域涵蓋玩具、互聯網娛樂、遊戲、遊樂設施、電影音樂等，高達系列則是萬代角色商品的主力之一。

據了解，本次萬代贈送給上海警方的這款限量版「獨角獸」高達模型為「電鍍金色覺醒PG獨角獸」，全身散發著耀眼的金色光芒，本款「獨角獸」高達為限量款，市面上僅此一台。

得知上海警方獲贈高達模型的消息後，不少高達迷都表示羨慕，還有網民呼籲上海警方舉行「開放日」，讓高達迷可以去公安局參觀限量版高達。亦有網民笑稱：「上海警方近日列裝全球唯一的高達機型，有望提升防禦上海遭受紮古（港譯『渣古』，高達動畫中的機體）襲擊的能力。」