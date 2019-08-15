上海破獲冒牌動漫手辦玩具集團　涉及海賊王、男兒當入樽等作品

上海黃浦警方宣布，在廣東警方的配合下，成功破獲一宗特大假冒註冊商標案件，查獲假冒動漫手辦玩具123款100餘萬件、製假模具1200餘件，以及加工機床、運輸車輛等一批作案工具，涉案金額近3億元（人民幣，下同）。

警方查獲的假冒動漫手辦玩具。（網上圖片）

警方通報指，今年6月，上海警方發現黃浦區多家店鋪銷售的動漫手辦玩具，做工粗糙，疑似假冒產品，涉及「萬代」（BANDAI）、「任天堂」（Nintendo）等多個品牌。警方經與版權持有方確認，該批玩具均為商標侵權的假冒劣質產品。

從警方公開的圖片可見，涉及的手辦玩具包含多個知名動漫作品，如海賊王、男兒當入樽、火影忍者、美少女戰士等。

工廠位於東莞 25人被捕

經查，上海警方查獲的侵權手辦玩具，均從柯某新、翁某鳳夫妻二人開設的「某華玩具」和「某族玩具家」兩家網店購入，二人亦同時在廣州某國際玩具城內經營一間實體店鋪，其線下銷售量在日均幾十至上百箱不等。

上海警方發現，玩具店的貨物均來自東莞的某豪動漫塑膠製品有限公司。該公司的法定代表人和股東是柯某新的妹夫和妹妹洪某升、柯某婷，但實際控制人則為柯、翁二人。該公司廠房內設有啤機、鑄鋼、工模、塑模、噴漆等整條製假生產線，周邊還租有兩處大型倉庫用於存放成品。

8月8日，上海警方在廣州、東莞兩地開展集中收網行動，成功拘捕柯某新、翁某鳳等25名疑犯，他們目前已被採取刑事強制措施，案件仍在進一步偵辦中。