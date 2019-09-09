深圳地鐵「女士優先車廂」擠滿男乘客　官方擬立例限制男性使用

深圳、廣州等地的地鐵近年來相繼設立「女士優先車廂」，原意是尊重女性，但由於並無嚴格禁止男性使用，「女士優先車廂」擠滿男乘客的情況不時在高峰時段出現。 有見及此，深圳官方擬出台新例，規定地鐵設立的「優先車廂」，在高峰時段可以僅供殘疾人、未成年人、女性等有需要的人士乘坐，若不遵從有可能被強調勸離。

不少男士使用「女士優先車廂」。（視覺中國）

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《深圳經濟特區文明行為促進條例（草案修改稿）》（下簡稱《草案修改稿》）近日在深圳市人大常委會網站上公開徵求意見。當中寫道，深圳地鐵在國內率先設立女士優先車廂。但由於缺乏約束，這種車廂內還是擠滿男乘客。

《草案修改稿》寫道，地鐵可以設立「優先車廂」，在高峰時段可以僅供殘疾人、未成年人、女性等有需要的人士乘坐，對於乘坐優先車廂的其他乘客，地鐵工作人員應當勸離。

草案寫道，「愛心座椅」需強制讓座。（視覺中國）

「愛心座椅」或需強制讓座

巴士、地鐵上設置的「愛心座椅」需不需要讓座，也是網民討論已久問題。對此，《草案修改稿》寫道，為保證有需要的人士在乘坐公共交通工具時能夠得到良好照顧，公共交通工具應當設置愛心座椅，供老年人、孕婦、殘疾人等有需要的乘客優先使用，其他乘客使用的，應當讓座，不讓座的，司乘人員有權要求其讓座。

資料顯示，2017年6月，深圳地鐵選擇4條線路試行「女士優先車廂」，2018年3月全面推行女士優先車廂。但從目前的規定看，「女士優先車廂」並不等於「女性專用車廂」，男性亦可進入。從過往的報道可見，乘客不配合相關安排，「女士優先車廂」的男性多於女性的情況，在安排運行之初已經出現。