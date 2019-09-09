疑因座位不舒服　國際航班上中國男子兩次欲衝進駕駛艙被制服

據內媒報道，9月7日（上週六），在一班由柬埔寨西哈努克飛往杭州的航班上，有一名中國男乘客兩次企圖衝進駕駛室，其後這名男子被乘務員和其他乘客制服，但飛機需先降落在金邊機場再起飛，航班最終晚了近兩個小時才抵達杭州。

柬埔寨景成航空一班航班上，因為一名中國男乘客兩次企圖衝進駕駛室，最終飛機需先降落在金邊機場再起飛，航班最終晚了近兩個小時才抵達杭州。（網絡圖片）

報道指，涉事航班為景成航空（JC International Airlines ）QD700航班，機上約有180名乘客，在當日傍晚6點半左右從西哈努克起飛。知情人士陳先生描述，他登機後就聽見機艙內吵吵嚷嚷，一名坐在機艙後排的中國男乘客拿著錢在跟乘務員交涉，意思大概是坐在後排不舒服，想坐在前排。但因為這是柬埔寨航空公司的航班，所以機上的乘務員都是柬埔寨人，「乘務員可能並沒有聽懂男子說話，交流上有些障礙」。

當飛機要起飛時，乘務員提醒乘客要繫好安全帶。這時候涉事男乘客不僅不繫安全帶，還站起來喊叫。這名男子情緒越來越激動，朝駕駛艙方向走過去。乘務員看到後就過來勸阻他。

乘務員可能是為了安撫涉事男乘客，就將他安排坐在前排。不料這名男子又再次站了起來，朝駕駛艙方向衝過去。兩名乘務員隨即拿餐車將男子擋在外面，機上有一名中國乘客特別勇敢，與其他乘務員和乘客一起制服這名男子。

航班遲兩個小時抵達杭州

報道指，事件擾攘了近半個小時，機長決定臨時將航班降落在金邊機場，把這名男乘客送下飛機。後來，當地機場警察將男子帶走了。其後飛機在當晚8點半從金邊機場再出發飛到杭州，航班最終晚了近兩個小時才抵達杭州。

（《錢江晚報》）