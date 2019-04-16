六旬乘客向飛機引擎連投六枚硬幣　天津航空被迫換機延誤兩小時

內地再有乘客在登機時向引擎投擲硬幣。內蒙古呼和浩特機場今日（16日）一班準備飛往赤峰市的航班，因為發現有乘客在登機時向引擎投擲硬幣而要換機。 涉事的乘客事後被民警帶走，6枚硬幣已經全部找回，航班延遲超過兩小時才起飛。

呼和浩特機場一班天津航空的客機，因為受乘客向引擎投擲硬幣影響而要被迫換機。(網上圖片)

據呼和浩特白塔國際機場官方微博報道，天津航空一班由呼和浩特飛往赤峰的GS6681航班，原定早上八時起飛，地勤人員於約7 時50分發現有旅客在登機客梯車附近向引擎方向揚手投東西，機組人員立即報警並對飛機進行查驗，並找到了六枚硬幣，為確保旅客安全，該航班更換飛機後，於當日上午10時6分順利起飛，航班延誤超過兩小時。

民警確定是66歲姓楊的旅客投了6枚硬幣，將他從飛機上帶走，並按照《中華人民共和國治安管理處罰法》的相關規定處理。

祥鵬航空至少三次發現有旅客在登機時向飛機引擎投擲硬幣。（VCG）

投幣祈福事件時有發生

雖然內地機場經常提醒旅客要遵守航空安全規章，但仍不時有旅客把飛機引擎當成許願池，迷信地以為投擲硬幣祈福可保平安。本月2日在武漢機場，有乘客連掟三幣為女兒祈福保平安，導致上百名旅客延誤起飛，事主亦被拘留10天。

而祥鵬航空更多次成為受害者。2017年10月、2019年2月及3月，分別有祥鵬航空的班機發生乘客投幣祈福事件，涉事的航班不是被迫取消就是要延誤起飛。