江蘇初生雙胞胎兄弟冬夜遭遺棄哥哥死亡　父親與爺爺涉遺棄罪受審

昨日（9日），江蘇淮安市淮陰區法院開庭審理一宗遺棄案，一對雙胞胎嬰兒的父親與爺爺因涉嫌犯遺棄罪受審。

案情顯示，今年2月16日早上7時許，淮安市一名清潔工人在一個停車場發現兩個包裹，打開一看竟是兩名剛出生不久的嬰兒，於是立即報警。當民警趕到現場時，其中一名嬰兒已死亡。民警根據兩名嬰兒手腕上的醫院標識，很快找到這對嬰兒的父親。後來證實死亡的嬰兒是雙胞胎兄弟中的哥哥。

雙胞胎嬰兒的父親與爺爺因涉嫌犯遺棄罪，在法庭受審。（《揚子晚報》）

雙胞胎嬰兒的父親今年20歲，他指去年年底，他與女朋友奉子成婚，今年2月11日妻子早產生下一對雙胞胎男孩，這對嬰兒剛出生即被送進深切治療部治療。他與父親均認為「兩個孩子患有疾病，家裏已無錢醫治」，決定放棄治療，便在2月15日晚上10點將雙胞胎嬰兒遺棄。

在作法庭最後陳述時，雙胞胎嬰兒的爺爺雖然認同檢察機關對其涉嫌犯遺棄罪進行公訴，但他辯稱自己與兒子將雙胞胎嬰兒遺棄時，並不知道是一種犯罪行為。對此，主審法官當庭對其怒斥：「2月份，正是天氣最冷的時候，又是夜裏10點左右，你怎麼忍心。」公訴人向法院提出的量刑建議為判處兩人量刑3年、緩刑3年。

（《揚子晚報》）