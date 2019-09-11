出生時僅540克　廣州超早產「掌心BB」奇跡存活創紀錄

在廣州，一名胎齡才26周就早早降臨人間的超早產女嬰在出生時僅540克，重量和一瓶礦泉水差不多，體型只有成年人的手掌那麼大，皮膚薄得像一層紙，連血管都清晰可見。 內媒報道指，這名超早產嬰兒在出生後的第88天體重達到2205克，順利出院，是目前廣州救治成功的最低體重早產嬰兒。

月月出生時腳掌只有成年人一節拇指長。（《羊城晚報》）

超早產嬰兒月月（化名）的媽媽是35歲的鄭女士。鄭女士有十年的高血壓病史，5年多前她曾在懷孕29周時生下大女兒。本年5月，她因頭暈到廣州醫科大學附屬第三醫院產檢，醫生發現她尿蛋白升高，隨時有可能出現子癇發生抽搐的情況。出於對母嬰安全的考慮，醫生會診後決定為她提前剖宮產。

胎齡才26周的月月提前降臨人世，由於出生時呼吸微弱、全身器官發育極不成熟，醫護人員馬上展開一系列復甦搶救工作，並安排月月「住進」一個特殊的保溫箱。月月出生第3天時發生了輕微的顱內出血，幸好出血並未進一步加劇，避開了腦癱的風險。月月至出生9天時才拔除氣管插管，37天時順利脫離氧療，可以自行呼吸。

住院88天始出院

月月在88天後體重達到2205克，各項生命體徵平穩，在8月時終於可以出院。負責救治月月的醫生表示：「出生胎齡這麼小、體重這麼低的早產兒，在整個治療過程中幾乎沒有發生嚴重併發症，在這麼短的時間救治成功，可以說是奇跡。」

周一（9月9日），月月回到醫院做檢查，鄭女士說月月一天能吃八次，一次吃60多毫升的奶。出生時只有30厘米長、540克重的她如今已長到47.5厘米，體重3080克。

（《廣州日報》/《羊城晚報》）