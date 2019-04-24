廣東順德一醫院3名新生嬰兒受細菌感染死亡　家屬撰文控醫院隱瞞

有家長發文指控，廣東順德的南方醫科大學順德醫院在3月下旬起，在新生兒重症監護室爆發嚴重交叉感染，至少3名新生嬰兒死亡，眾多受感染的新生嬰兒要被迫轉院。 家長的文章中表示，醫院方面企圖隱瞞事件，更聲稱有醫生竄改病歷。南方醫科大學順德醫院在今日 （24日）表示，省、市、區衞生健康部門已介入調查，院方高度重視事件，會積極配合調查。

涉事的南方醫科大學順德醫院。（網上圖片）

23日，一個名為「吳昌奇」的個人微博公眾號發布一則《順德人民醫院或許欠順德人民一個交代》文章，作者是在此次事件中去世的3名新生嬰兒之中其中一人的父親。

吳昌奇的孩子4月6日在涉事醫院的產科出生，由於早產，要按照慣例先放入新生兒重症監護室（NICU）觀察幾天才能出院。當時吳昌奇的孩子健康情況良好，只是有一些肺炎但問題不大。

住NICU 5日情況急變

但到了4月11日上午，醫生突然慌張地從電話告知孩子出現緊急情況，已經要用呼吸機了，但沒有告知具體的病源，只說肺炎、腸胃不好，需要轉院。當天轉院到廣東省人民醫院後，省院醫生初步診斷為敗血症，通常由細菌或病毒感染引起）。由於轉院時已經爆發了感染性休克，病情已處於危重狀態，經過一個多星期的治療，孩子最終因病毒感染致嚴重凝血功能異常，加上顱內嚴重出血和多個器官衰竭而死亡。

吳昌奇得悉，順德醫院內另有兩名新生嬰兒的情況與他孩子相似，也是剛入院時非常健康正常，到了第5-6日，院方突然告知肺炎甚至更嚴重的病情，建議轉院。其中一名患兒在順醫搶救無效死亡，另外一名轉院後亦醫治無效死亡。

醫院聲稱院內有護理人員1100餘人。（南方醫科大學順德醫院網站圖片）

醫院拒絕交代詳情 醫生被指竄改病歷

到了4月9日至12日期間，順德醫院新生兒科開始大批向廣州上級醫院轉送新生嬰兒，並從4月12日以後停止接收新生嬰兒，即便是本院的早產兒，也是直接轉院。對外的理由是要裝修，但有家長發現病房內並沒有裝修的迹象，反而發現病房外放置了20多台空氣淨化器，吳昌奇相信是用來淨化消毒的。

在被轉院的新生嬰兒中，已有多人體內檢查出腸道病毒，也就是奪去吳昌奇孩子生命的病毒，其他醫院的醫生判斷感染原因是「外院院內感染」。吳昌奇指目前尚不清楚具體死亡、病重的數據，難以預料有多少孩子會因為感染和大量使用抗生素而留下終身後遺症。

另外，有家長在與新生兒科醫生談話時偷偷錄了音。後來這位家長去醫院拿回病歷，院方以各種借口（打印機壞了等）拖延時間，期後拿到病歷，再對比當時的錄音，發現出現大量偽造病情和前後矛盾的地方。例如，在某個時間，病歷上寫的是醫生正在搶救，而錄音顯示那個時間醫生正高興地告訴家長小孩很活潑，管都管不住。

政府部門介入調查

吳昌奇又指控在嬰兒受感染後，醫生只要求家長付昂貴的費用去檢測家族遺傳病史，而非對症下藥找感染源，質疑醫生為斂財而突破人類道德底線。

吳昌奇在文末強調，自己並非醫鬧或抹黑，而是提出合理質疑，希南方醫科大學順德醫院向公眾公開此次事件的真相，包括是否發生院內感染、感染原因、感染源、死亡和患病新生兒人數、轉院後的治療情況等。若院內感染屬實，醫院應向公眾和受害家屬公開致歉，並懲處相應責任人，以及對受害家庭的承擔必要的賠償。

醫院方面在24日發出通報，指對於新生嬰兒的不幸死亡深感惋惜和痛心，聲稱高度重視情況並已向上級部門報告。廣東省、佛山市、區衛生健康部門已介入調查，醫院會積極主動配合。

（微博）