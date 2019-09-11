中學男老師持水桶企校門口　用抹布為入校女生「強制卸妝」

是「校規嚴明」還是「不近人情」？網傳內地一間中學，有男老師在開學日帶著水桶企學校門口，用抹布為入校女生「強制卸妝」，邊擦邊說「學生就要有學生的樣子。」

在學校門外，一群帶著行李的女生排著隊，等待這位男教師逐一親自卸妝。（網上圖片）

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有內地網民近日爆料，某中學在開學入校期間，出現一名帶著水桶企在校門口，為女同學「卸妝」的男教師。

影片顯示，在學校門外，一群帶著行李的女生排著隊，等待這位男教師逐一親自卸妝。擦完一個後，男教師把毛巾放進身邊的水桶浸一下，再繼續擦拭下一個女學生的臉，邊擦邊說：「學生就要有學生的樣子。」

大多數女學生不情願被「強制卸妝」，有人試圖捂著臉蒙混過關，但都被一旁的人及時攔下並斥責，有素面朝天的女同學捂著臉入校。

新浪新聞發起的網上投票，則顯示66.5%人認為做法合理，僅31%認為合理。（新浪）

事件傳到網絡後引起討論。網民意見兩極，新浪新聞發起的網上投票，則顯示66.5%人認為做法合理，僅31%認為合理。有網民表示，這種做法不衛生，而且傷害自尊，並有人認為，出發點是好的，但校方用的方法欠妥：