騎共享單車「跑」成都女子半馬　兩選手被取消成績終身禁賽

馬拉松用腳走完應該是常識，除非中途棄賽，否則不可依靠任何交通工具。 周日（8日）在成都舉行的一場半馬賽事，卻有兩名選手在比賽期間騎共享單車。最終，兩人的比賽成績被取消，而且終身禁止參加同一賽事。

其中一名騎車的女跑者面對攝影師的鏡頭，還主動揮手打招呼，完全沒有躲避。（微博）

2019成都（雙流）女子半程馬拉松於9月8日舉行。比賽期間，有人發現兩名選手在賽道上騎共享單車。其中一名騎車的女跑者面對攝影師的鏡頭，還主動揮手打招呼，完全沒有躲避。

事件引起爭議，成都女子半馬組委會亦介入調查。其於今日發出公告，稱涉事的兩名選手楊某碧和宋某平，在比賽進行期間一度違規使用共享單車，其比賽成績已被取消，並終身禁止參加成都（雙流）女子半程馬拉松賽。組委會又指，已將兩人信息上報中國田徑協會，提請進一步處罰。

在今年3月舉行的「2019徐州國際馬拉鬆」，亦有一名女選手被發現以單車參加全馬。（網上圖片）

值得一提的是，同類事件已非首次發生。在今年3月舉行的「2019徐州國際馬拉松」，亦有一名女選手被發現以單車參加全馬。比賽期間有裁判發現並對之勸阻及制止，但該名女選手沒有理會，繼續用單車比賽。最終，涉事女選手被取消比賽成績，並終身禁止參加徐州馬拉松賽。

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