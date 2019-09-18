【逃犯條例】粵網民疑因轉發《願榮光歸香港》　涉尋釁滋事罪被拘

香港反對修訂《逃犯條例》示威浪潮持續升級，內地當局控制相關資訊在內地流通。 據《自由亞洲電台》報道，廣州網民賴日福日前疑因在社交媒體上轉發《願榮光歸香港》歌曲，被警方以涉嫌尋釁滋事罪刑事拘留。 《願榮光歸香港》是由香港網民創作，號稱是示威者的「軍歌」，連日來沙田、大埔、黃大仙、油塘等多區都有民眾舉行大合唱活動。

賴日福的家人已於周一（16日）晚上接獲警方發出的拘留通知書。（微博）

報道引述賴日福的朋友透露，賴日福此前在網上發布江西家鄉風景的影片及圖片，並以《願榮光歸香港》作為背景音樂，結果就在周日（15日）從江西家鄉回來廣州後，在住處樓下被十多名警察拘捕，現時關押在越秀區看守所。賴日福的家人已於周一（16日）晚上接獲警方發出的拘留通知書。

賴日福的朋友稱，當局此舉是要向其他民眾發出警告，以免香港的示威資訊傳入廣東省後，導致有人「有樣學樣」。賴日福的另一名朋友亦直言，賴日福的情況不樂觀，可能會被重判。

連日來香港沙田、大埔、黃大仙、油塘等多區都有民眾為《願榮光歸香港》舉行大合唱活動。（資料圖片）

報道稱，賴日福本身經常關註香港民主運動，早前他曾因穿著印有「公民抗命」字樣以及多名維權人士頭像的衣服衫在街上抗議而被拘留，結果被警方要求簽署保證書，10月前不得到香港旅遊及發表任何敏感言論。

（自由亞洲電台）