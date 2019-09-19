【求職趨勢報告】2019年應屆畢業生平均薪資達5610元　AI類最吃香

內地互聯網招聘平台BOSS直聘日前發布《2019年應屆生求職趨勢報告》，其中提到今年應屆畢業生的平均招聘薪資為5610元（人民幣．下同），較去年同期增加7.5%，甚至比他們的平均期望薪資5280元為高。 值得一提是，新興行業之中以遊戲、資訊安全、5G、物聯網、新能源的關注度最高，所提供予應屆畢業生的職位亦普遍高於其他行業。

技術類職位中，以人工智能類的平均薪資較整體上為高，有6514元。（視覺中國）

報告指，2019年應屆畢業生的招聘薪資普遍都有上漲，其中以學士畢業的漲幅最大，多達10.2%，平均招聘薪資5909元。報告未有提及最高薪資的職位，但指出技術類職位中，以人工智能類的平均薪資較整體上為高，有6514元。系統架構師以超過1.4萬元獨佔鰲頭，其次是深度學習、算法工程師、算法研究員等。Web前端、測試開發、通訊設備工程師、通訊測試工程師、移動端測試等職位的平均招聘薪資漲幅更超過30%，在所有人工智能類職位中的有明顯起薪優勢。

話雖如此，報告同時指人工智能類職位的要求不低，近6成都要求碩士學位或以上，比學士更低的學歷基本上不被接受。2019年應屆畢業生求職難度加大，亦是與企業全面提高學歷及技能要求直接相關。

地理因素方面，內地仍以「北上廣深」等一線城市的薪資中位數最高，有5559元。諸如四川成都、浙江杭州、湖北武漢、陝西西安等「新一線城市」，對應屆畢業生的需求量卻是首次超越一線城市，反映該些城市的吸引力顯着增加。

另一方面，文化、體育或娛樂類行業向應屆畢業生提供的職位較同期增幅高達137.6%，例如有直播、短片、內容運營、新媒體策劃等的職位。事緣該些職位要求高度年輕化，「95後」遂成為重要的篩選標準，與「Z世代」（1990年代中期至2000年後出生的人）注重興趣導向的求職心態形成雙向促進作用，故對應屆畢業生而言是吸引力逐年走高。

互聯網及資訊科技類職位提供予應屆畢業生的工作機會減少，職位增福較同期只增加26.9%。（視覺中國）

至於在過去5年提供相當多工作機會予應屆畢業生的互聯網及資訊科技類，今年增速開始放緩，職位數量增福較同期只增加26.9%。過去一年備受衝擊的金融類職位更是慘淡，應屆畢業生職位數量只較同期增加17.8%。互聯網及資訊科技類、金融類，聯合汽車類同為提供予應屆畢業生職位數量最低的三個行業。

與此同時，新興行業對應屆畢業生而言有充足發展機會，平均上較全行業提供最多應屆畢業生職位。其中遊戲類行業中的應屆畢業生職位比例更高達5%，反映該些行業對「新血」的接納能力相對較高。

（綜合報道）