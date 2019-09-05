內地高校推人臉識別引私隱憂慮　教育部科技司：將加以限制和管理

內地一些高校在校園大力推行人臉識別技術應用，據此前報道，有學校透過該技術進行門禁驗證，甚至在教室監控學生的一舉一動，再量化成考評，但這些做法引發一些學生和網民對私隱的擔憂。 對此，國家教育部科學技術司司長雷朝滋今天（5日）受訪表示，要對人臉識別技術應用加以限制和管理，「現在我們希望學校非常慎重地使用這些技術軟件。」

圖為9月4日，杭州師範大學一名學生用臉部識別進入宿舍樓。（視覺中國）

近日，某大學在部份教室試運行人臉識別系統，該系統不但可以識別每個進出教室的學生，自動簽到簽退，還能識別學生發呆、打瞌睡、玩手機等行為。有網民認為，該系統在校園的廣泛應用或涉嫌侵犯私隱。

雷朝滋指出，人臉識別進校園，既有資料安全問題，又有個人私隱問題，「教育部已經在開始關注這個事情，組織專家論證研究。」他表示，要對學生的個人資料非常謹慎，能不採集就不採集，能少採集就少採集，尤其是涉及到個人生物資料。

另外，教育部等8部門日前聯合印發《關於引導規範教育移動互聯網應用有序健康發展的意見》，當中提出，收集使用個人資料應當明示目的、方式和範圍，並經用戶同意。收集使用未成年人資料應當取得監護人同意、授權。

意見還提及，不得以預設、捆綁、停止安裝使用等手段變相強迫用戶授權，不得收集與其提供服務無關的個人資料，不得違反法律法規與用戶約定，不得洩露、非法出售或非法向他人提供個人資料。

（澎湃新聞）