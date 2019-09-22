西安女大學生遺失身份證　開良民證竟「發現」自己有吸毒前科

陝西西安一名女大學生，一年前遺失身份證，個人資料因此被盜用，因工作需要到警局開無犯罪記錄證明（良民證）時，竟「發現」自己有吸毒等犯罪前科。

小王（化名）去申請無犯罪記錄證明，負責民警竟告訴她有吸毒的犯罪前科。（網上圖片）

家住西安閻良的小王（化名）剛剛大學畢業，就找到一份不錯的工作。僱主要求她開一份無犯罪記錄證明，小王便來到轄區的武屯派出所申請。不過，負責民警卻告訴她有吸毒的犯罪前科。

小王對此百思不得奇解，才想起2018年7月她錢包丟失，入面有身份證，可能被人冒用個人資料，才會突然「被犯罪」。她把這情況反映給民警，警方來到小王居住的村子和她的學校調查，村委會和校方均指小王是個「乖乖女」，從未聽過她吸毒或其他犯罪行為。

小王一年前遺失身份證，被一名女子盜用身份。（網上圖片）

隨後，警方把「小王」的違法犯罪記錄調取辨認，發現紀錄中的簽名並不是小王的筆跡，進一步認為她的身份有可能被人盜用，便立即展開調查。通過人像比對，找到犯罪者的案件照片，最終鎖定一名程姓女子。

經調查，程女大學畢業後染上毒癮，並為籌集毒資進行賣淫等違法活動，多次被公安機關拘捕打擊。為了逃避罪行，程女買下一張與自己長相相似的身份證，這張身份證恰好就是小王丟失的身份證。為了能「以假亂真」，程女還在生活中自稱小王，把她的個人資料倒背如流。一旦犯罪被捕，就稱自己是小王，以其身份資料接受處罰，使小王的名下有吸毒等違法犯罪記錄。

目前，程女因涉嫌盜用身份證件罪，已被閻良分局提起公訴。