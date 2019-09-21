【精準扶貧】大數據分析食飯花銷　西安高校悄悄為貧困生飯卡增值

近日在西安電子科技大學，部分學生發現自己飯卡中突然多出數百元（人民幣．下同），十分詫異。 原來，這筆錢是學校通過大數據分析學生2018年在學校刷飯卡的記錄，給每月在飯堂吃飯60次以上、每天吃飯花銷低於平均值8元的學生發放的助學金。按照每天6元的補助標準，將一學期720元的餐補悄悄存入學生的飯卡，讓其在享受補貼的同時，「柔軟的內心也得到保護」。

西安電子科技大學校方直接將補貼金存入學生的飯卡。（影片截圖）

綜合內媒報道，該校有學生反映應收到了「奇怪」的短信，內容寫有「學校通過分析餐廳一卡通消費數據，結合你在學校的綜合表現，近期間為你發放隱形資助720元，全部發放至一卡通中，用於補貼生活所需」。學生一開始懷疑是詐騙短信，但在得知是學校利用大數據「隱形」資助後，都十分感動。

該校資助管理中心負責人表示，這樣做是希望學生能享受到學校的生活補助，又沒有心理負擔。事件也在網上引起關注，不少網民感歎學校此舉「很温暖」，也有人表示這樣默默關心學生的學校還有很多。

網民熱議：

「這學校太温柔了。」

「感覺挺好的，比讓學生去申請更精準，而且還保護了學生的自尊。」

「川大也有這樣的補助的，好多學校都有，可能只是沒宣傳吧。」

「中科大試試了十幾年了吧，只是很少宣傳。」

「南京理工也是。」

據此前媒體在2016年報道，南京理工大學教育基金會也曾通過數據分析，將每月在學校飯堂吃飯60次以上、一個月總消費不足420元的學生列為受資助對象，直接將補貼款存入學生飯卡，學生無需填表申請，不用審核。

（綜合報道）