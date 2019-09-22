深圳大學生於京東網購筆記本電腦　拆開竟是瓷磚綁空殼

深圳一名剛剛升上大學的男子在京東一家自營店網購一台筆記本電腦，誰知道他最後收到的是被綁上瓷磚的電腦空殼。

小豪網購一台筆記本電腦，誰知道他最後收到的是被綁上瓷磚的電腦空殼。（影片截圖）

伍女士的兒子小豪剛剛升上大學，因為中秋節當天有優惠活動，他就用自己做兼職的錢購買了一台價值近8500元人民幣的戴爾（Dell）筆記本電腦。筆記本電腦直接寄到了伍女士家中，當時伍女士沒有開封驗貨，直接拿到家附近的順豐快遞打包寄去兒子的學校。

小豪收到貨後，打開包裝一看，發現包裹裏實際上裝的是一款廢舊的神舟品牌筆記本電腦空殼，上下兩側被綁上了三塊瓷磚。小豪致電京東客服查詢，對方稱電腦是在京東自營店購買，速遞員接收時已經是包裝好的紙盒，在接件和收件過程中，都沒有打開查驗過。客服表示，查詢過相關閉路電視，物流環節沒有出現問題。

小豪表示：「已經是一種故意的感覺，綁了幾塊瓷磚。讓你感覺重量還在，你拿起來不打開，你完全不知道裏面是甚麼東西的。」

律師：維權有難度

伍女士懷疑，電腦可能是在自營店出廠打包時，就已經被惡意掉包。目前，京東方面已安排專員跟進此事。有律師表示，網店賣家出售的商品，如果存在貨不對板，存在欺詐行為，買家可以主張三倍賠償，而速遞公司在收發速遞時沒有查驗內件，也存在一定過錯，但買家在收貨時沒有及時驗貨，維權有一定難度。

（《看看新聞》）