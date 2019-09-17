【大驚小怪】「三峽水怪」被打撈上岸　真身竟是廢棄橡皮氣囊

近日有網民聲稱湖北三峽壩區疑似出現「水怪」，影片顯示其體型碩大，在水中貌似正在游動。不過，網民大多質疑其真實性，更有地方官員指，「水怪」出現的地方應是安徽一個碼頭，而不是湖北，其「真身」可能是防曬網。 事件擾攘多日，「水怪」今日上午終被打撈上岸，「牠」原來只是一個黑色的廢棄橡皮氣囊。

「三峽水怪」的真身竟是廢棄橡皮氣囊。（網上圖片）

+ 5 + 4 + 3

連日來，經網民和地方官員比對「水怪」影片附近環境，確認其於安徽省池州市貴池區江口輪渡碼頭拍攝，而非湖北三峽壩區。今日上午10時30分左右，「三峽水怪」被工作人員打撈上岸。經查看，「牠」原來只是某一造船廠廢棄的黑色橡皮氣囊。

據介紹，該氣囊長約20米，目前被放置在碼頭，稍後將作為廢棄物品處理。工作人員推測，該氣囊來自長江上游。

網傳的「水怪」影片，其實出自長江汽車輪渡管理所的何姓工作人員。他稱，9月3日上午，當時他的船靠岸，站在船上看到江水有一個黑色的塑料袋一樣的東西擺來擺去，覺得很像一個動物在遊，就拍攝下來，並在微信朋友圈中分享。沒想到最終以訛傳訛，抄作成「三峽水怪」。

網民熱議：

－本來以為是生物題材，結果是環保題材。

－這麼快怪獸就被幹掉了……

－其實，撈上來的是水怪的一層皮。

－好端端的一個「千古之謎」旅遊景點，就這麼廢了。