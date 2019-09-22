內地網上外賣用戶達4.21億　最愛點哪些？

中國互聯網絡信息中心發布的報告顯示，截至2019年6月，中國網上外賣用戶規模達4.21億，佔網民整體規模的一半左右。 美團研究院和中國飯店協會外賣專業委員會近日也發布《中國外賣產業調查研究報告（2019年上半年）》，顯示中國外賣產業2019年上半年市場約為2623億元（人民幣，下同），預計2019年全年的交易金額將從2018年的4613億元增長到6035億元，名義增長超三成。

中國網上外賣用戶規模達4.21億，佔網民整體規模的一半左右。（視覺中國）

美團研究院和中國飯店協會外賣專業委員會聯合發布的報告還顯示，中國外賣消費以正餐和甜點飲品為主，其中「快餐小吃」是第一大正餐細分品類，2019年上半年佔比高達69%，其次為西餐、地方菜、海鮮燒烤、日韓料理等。甜品飲品方面，奶茶、果汁、甜品、麵包/小蛋糕、生日蛋糕、咖啡是主要消費品類。

點外賣的人愈點愈多

調查數據又顯示，住宅區成為第一大消費場景，2019年上半年在所有場景中的訂單佔比一半，其次為寫字樓、學校、酒店、商舖。調查又顯示，近年來對於點外賣的人來說，點的次數越來越多。數據顯示，美團點評平台上每位交易用戶2017年的平均交易筆數為18.8筆，2018年增至23.8筆，從2018年7月1日到2019年6月30日的平均交易筆數增至25.5筆。

就最愛點外賣的人群來說，非80後、90後莫屬。美團外賣數據顯示，2019年上半年外賣訂單中20-34歲用戶的訂單佔比高達86.3%。80後、90後的外賣消費頻率遠高於60後、70後。分析認為，這主要是家庭結構小型化趨勢使得外賣服務變得不可或缺。

（中新社）