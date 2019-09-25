稱四川殉職消防「死得好」　海南漢尋釁滋事罪成判囚1年2個月

今年3月底，四川省涼山州木裏縣雅礱江鎮發生森林火災，並造成30名前往當地救火的消防人員死亡。 事後，海南萬寧市一名男子在微信中稱殉職消防「死得好」、「這種人死了我開心」等，被控尋釁滋事罪，罪成並獲判囚1年2個月，用以發表言論的手機亦被沒收扣押在案。

今年3月底，四川省涼山州木裏縣雅礱江鎮發生森林火災，並造成30名前往當地救火的消防人員死亡。4月4日，應急管理部、四川省委省政府在涼山彝族自治州西昌市舉行悼念儀式，哀悼在涼山森林大火中殉職的救援人員。（視覺中國）

案情指，今年4月4日，家住海南萬寧市的男子李某安在一名微信群中，見到其他成員發布、弔唁海南省陵水籍殉職消防的骨灰接送回家的影片時，多次發表「這種人死了買過癮的」、「這種人死了我開心」、「死的好」等言論。微信群其他成員對其言論予以譴責與抵制，並將他踢出該微信群。

4月7日，經公安機關電話傳喚，李某安主動投案並如實供述其罪行，後遭刑事拘留並被指控涉嫌「尋釁滋事罪」。8月22日，李某安在當日的《法制時報》上公開刊登道歉信，為其「侮辱烈士名譽」向烈士、烈士家屬及社會公眾表示道歉。

法庭宣判現場。（海南法制時報）

9月24日，案件在萬寧法院審理。法院認為，李某安公然藐視國家法律、紀律和社會公德，在互聯網上發表不當、侮辱性言論，引起網民的憤慨，造成不良社會影響，破壞社會秩序，其尋釁滋事罪事實和罪名成立，決定判處有期徒刑一年兩個月，並沒收扣押在案的手機一部。