大媽坐廈門航空打開逃生門「抖氣」　累航班延誤1小時

據內媒報道，廈門航空23日（周一）一班泉州飛往武漢的航班上，一名坐在逃生門旁的大媽闖禍，打開了逃生門「抖氣」，隨即被警員帶走處理。

廈門航空一班泉州飛往武漢的航班上，一名坐在逃生門旁的大媽打開了逃生門「抖氣」。（影片截圖）

據悉，這名大媽找到逃生門旁的座位時，空服員還曾提醒她不要觸碰安全手把，沒想到在登機程序結束後，這名大媽突伸手打開逃生門，辯稱「機艙太悶，想透透氣」。

大媽突如其來的舉動嚇壞不少乘客並引發空服員關注，機組人員立即啟動應急處理，聯繫警員將她帶下飛機，航班還為此延誤1小時。

逃生門被打開後，機組人員忙於處理事件。（影片截圖）

根據內地《民用航空安全保衛條例》第25條規定，航空區內禁止盜竊、故意損害或者擅自移動救生物品和設備。打開緊急出口屬於擅自移動救生物品和設備，而且這種行為也擾亂公共秩序，同時侵犯了航空公司的財產權利。根據《治安管理處罰法》，情節嚴重者還可能被處於治安拘留及罰款等追加處罰。危及飛行安全，足以使民用航空器發生墜落、毀壞危險，造成嚴重後果的，可依照刑法相關規定追究刑責。

網民熱議：

「好多阿姨對空氣質量的關注度特別高！」

「下次直接點綁飛機外面吧，這樣最透氣。」

「真服了，和投硬幣的估計是一類人，只考慮自己不考慮別人。」

「還好是登機時覺得悶，要是飛行途中就麻煩了。」

（綜合報道）