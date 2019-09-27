【掃地都用5G】全國首個5G生活體驗街區　深圳華強北訊號全覆蓋

被譽為「中國電子第一街」的深圳華強北是內地著名電子產品集散地，日前更成為全國首個5G生活體驗街區，5G網絡訊號全面覆蓋。 據介紹，華強北已完成26個5G室外基站建設，市民可在主街範圍內便利享受5G網絡技術服務。有內地傳媒在現場測試5G手機的上網速度，發現下載速度高達77MB/s，上傳速度亦有12MB/s。

華強北成為全國首個5G生活體驗街區。（視覺中國）

+ 5 + 4 + 3

華強北5G生活體驗街區以「科技時尚」、「5G率先生活體驗」為主題，設有5G綜合應用場景、5G快閃體驗店、5G外擺體驗點、街頭文藝活動共四大場景，有近40個體驗項目，讓市民以各種形式的去體驗有5G的生活。

其中在AI人臉識別的攤位，可見到大螢幕是地鐵站的畫面，以高清5G攝像頭拍攝，再經由5G網絡傳輸畫面，可同時辨別200個人的人臉資料。另一個頗受歡迎的遠程駕駛體驗，市民可以遠程操控的一輛小車，在華強北步行街上行駛，5G網絡傳輸能使小車上攝像頭拍攝的畫面，實時回傳至駕者眼前的大螢幕上。

此外，華強北更有全國首個5G環衛機械人集群編隊，包括有5G環衛清拾機械人、5G環衛保潔機械人、5G道路清掃機械人、5G清掃沖洗一體式環衛機械人，將會負責華強北的清掃保潔工作。由於5G技術能有可忽略不計的毫秒級時延，配合機械人的AI大腦，足以保障5G環衛機械人的安全性及穩定性。

據悉，華強北5G生活體驗街區僅僅是一個起點，福田區將會積極推動全區5G網絡建設和相關技術發展，計劃於今年底實現全區5G訊號全覆蓋，著力打造5G應用先行城區，深圳全市亦已有萬個5G基站落成啟用。

（綜合報道）