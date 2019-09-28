上半年中國人外遊支出1275億美元　亞洲佔最多香港日本澳門受追捧

國家外匯管理局周五（27日）發表報告，提到上半年中國人的境外旅行支出總額為1275億美元，當中超過一半都是亞洲消費，頭三位依次是香港、日本及澳門。

報告指，今年上半年中國的旅行支出中，在亞洲消費的比例高達54%，其次就是美洲和歐洲，分別為24%和13%。在亞洲中，頭五位的國家及地區分別是香港、日本、澳門、台灣和韓國等。美洲國家以美國、加拿大為首，而歐洲國家則是法國、意大利、英國、瑞士等。

日本向來深受中國遊客歡迎。（視覺中國）

報告又指，隨着收入水平提高、消費能力增強，中國人近年來的個人出境旅遊、留學等消費日益普遍，且呈現很多新特點。例如在境外消費的支付方式更加豐富便利，從傳統的匯款和現金，發展為使用銀行卡及移動支付。銀行卡刷卡消費是最主要的支付方式，移動支付則消費金額較去年同期增加一倍。

消費類別方面，中國人的旅行支出主要有購物、留學、醫療、住宿、餐飲等。值得一提是，購物一直是中國人出境遊的主要消費類別，但近年來支出已逐步趨穩。報告認為，數據說明中國人的購物習慣日趨理性，同時亦反映國內購物環境改善，成功吸引消費迴流。與此同時，報告指中國人對教育國際化的需求進一步增加，以銀行卡刷卡消費為例，境外消費中用於購物的金額與去年同期大致相當，但留學等教育支出則較同期增長20%。

中國人對教育國際化的需求進一步增加，留學等教育支出較同期增長20%。（視覺中國）

報告有介紹中國人在「一帶一路」國家的消費增長，指在傳統市場旅行消費保持穩定的同時，此類新興市場的旅行消費亦逐步提升，消費金額近年來持續增長，如今已達149億美元。排名較前的國家有新加坡、泰國、越南、印尼等。

（綜合報道）