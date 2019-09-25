中國警察赴塞爾維亞聯合巡邏一個月　協助當地警察與中國遊客溝通

中國與巴爾幹半島國家塞爾維亞自2017年起互免簽證後，塞爾維亞迎來愈來愈多的中國遊客。 根據中塞兩國簽署的合作文件，自9月18日至10月17日，會有6名中國警察分別在塞爾維亞首都貝爾格萊德等地，與塞爾維亞警察一同展開為期一個月的聯合巡邏，協助塞爾維亞警方處理與中國遊客安全相關的問題。

中國遊客驚訝在塞爾維亞會見到中國警察，紛紛上前合照留念。（路透社）

塞爾維亞塞副總理兼內務部長斯特法諾維奇（Nebojsa Stefanovic）在中塞警務聯合巡邏啟動儀式上指，其中在貝爾格萊德市，聯合巡邏將在多個地區展開，包括中心商業街米哈伊洛大公街、共和國廣場、尼古拉特斯拉機場，以及一間位於貝爾格萊德郊區的中國購物中心。值得一提是，其餘兩個會有聯合巡邏的城市諾維薩德及斯梅代雷沃，也都是中國投資和基建所在的主要城市。

至於中國公安部則介紹，自2016年中塞建立全面戰略夥伴關係，近年來兩國執法合作不斷發展。今年5月，公安部長趙克志訪問塞爾維亞，與斯特法諾維奇就加強警務聯合巡邏等務實執法合作達成一系列重要共識，並簽署《中華人民共和國公安部和塞爾維亞共和國內務部關於開展警務聯合巡邏的諒解備忘錄》。此次警務聯合巡邏是落實雙方共識的重要舉措，塞爾維亞也成為繼意大利、克羅地亞之後，第三個與中國展開警務聯合巡邏的歐洲國家。

中國警察不會有執法權，是作為中國遊客與當地警察之間的溝通橋樑。（路透社）

其中一名中國警察姚金（音譯）在受訪時稱，他們會為中國遊客和當地華人設立熱線，如果需要幫助可以撥打熱線電話。塞爾維亞警察佐蘭．約萬諾維奇則指，中國警方不會有執法權，「他們只是我們與中國遊客之間的聯絡人，這樣我們就能更好地溝通。」

（綜合報道）