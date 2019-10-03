【汶川地震】曾成功尋獲15名倖存者　最後一隻搜救犬「沈虎」離世

江蘇南京一隻退役搜救犬「沈虎」日前離世，享年14歲，相當於人類98歲。沈虎之所以引起關注，因為牠是最後一隻曾經參與汶川大地震救援任務的搜救犬。 當年僅3歲的沈虎，成功在廢墟及餘震中尋獲15名倖存者。

沈虎是一隻搜救犬，曾在汶川大地震中尋獲15名倖存者。（微博）

沈虎於2006年2月9日出生在遼寧瀋陽警犬基地出生，品種是德國牧羊犬。同年年底，南京消防局買入沈虎，獲第一任訓導員取名「小黑」。及至2010年，訓導員沈鵬接手沈虎，為其改為現名，一人一犬一直拍檔至今。

沈虎是一隻搜救犬，曾在汶川大地震中尋獲15名倖存者。（微博）

在汶川大地震中，沒有任何保護措拖的沈虎在主人的帶領下來到北川，在廢墟亂石中尋找生還者。沈虎成功搜救出15名生還者，但同時由於高強度的搜救工作，14天裏只有壓縮餅乾充飢，不但身體消瘦，且由於大部分時候都處於口渴狀態，更患上了膀胱結石。沈虎事後心肺功能有所下降，常常咳嗽、氣短，遂與沈鵬於2016年一同退役。

沈虎與汶川在大地震紀念館前拍照留念。（微博）

沈鵬放心不下沈虎，縱然沒有相似特例，但仍毅然提交申請想帶走沈虎，以便照顧其餘生。南京消防局司令部最終與沈鵬簽訂一份協議，寫明沈虎的所有權仍歸南京搜救犬中隊，但沈鵬擁有飼養權，要盡職盡責照顧好它，並定期向中隊匯報情況。

（綜合報道）