【10.1國慶】遼寧男子於微信群用粗口罵閱兵　遭行拘15日

為慶祝中華人民共和國成立70周年，北京天安門周二（1日）早上舉行閱兵儀式，是近幾次閱兵中規模最大的一次。 繼一名四川男子因在微信群發表「精日」及侮辱閱兵的言論被處以行政拘留7日後，一名遼寧男子也因在微信群用粗口發表針對閱兵的言論，被處行政拘留15日。

一名遼寧男子因在微信群用粗口發表針對閱兵的言論，被處行政拘留15日。（鞍山公安）

遼寧男子在微信群用粗口發表針對閱兵的言論，圖為聊天截圖。（鞍山公安）

10月1日上午，遼寧鞍山網警接到網民舉報，指鞍山籍網民「俊小哥」在微信群中發表侮辱國慶閱兵的惡意言論。此後，當地警方拘捕「俊小哥」的真身、37歲男子高某俊，又稱證實他在微信群與他人聊天時發表針對國慶70周年閱兵的惡意言論，最終對他處以行政拘留15日。

根據聊天截圖，在一個有47名用戶的微信群裏，有用戶在9月30日發表觀看閱兵的流程。高某俊隨即以粗口回應稱「看它幹XXX全是他媽XXX」。

四川南充24歲男子因在微信群發表「精日」及侮辱閱兵的言論被處以行政拘留7日，圖為聊天截圖。（網絡圖片）

據早前報道，從聊天截圖所見，四川南充24歲男子在回應別人表示「明晚去看《我和我的祖國》」時稱「我和我的大日本帝國」，又稱閱兵儀式「有啥看的，不就是走方陣，看飛機坦克大炮，打起來才好看」，甚至稱「我就想曉得他們走完了撒午（下午）在哪吃，那麼多的人，要煮多少豬伙食」。最終該男子被處以行政拘留7日處分。

（綜合報道）