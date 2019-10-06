【十一黃金周】重慶政府發「温提」　籲市民將景點留給外地遊客

內地「十一黃金週」期間，不少城市成為民眾旅遊度假的熱門目的地。在重慶，解放碑、朝天門、洪崖洞、南濱路、江北嘴等地標成為打卡勝地，遊客眾多。 而當地政府亦大力推廣旅遊產業，重慶市公安局、重慶市文化旅遊委10月3日分別發布「温馨提示」，籲請廣大市民把更多空間留給外地遊客。 當地《重慶日報》今天（6日）報道指，上述「温馨提示」受到廣大市民的積極響應，市民紛紛表示理解支持。

10月4日，重慶秀山洪安邊城景區，遊客們等待乘坐渡船。（重慶日報）

報道稱，僅國慶假期首日，重慶解放碑區域人流量就達40萬人次，朝天門區域人流量達40萬人次，洪崖洞遊客接待量達14萬人次。尤其在夜晚，不少遊客觀賞夜景，相關部門雖實施分層控制、進出分流、外圍疏導等措施，引導客流有序流動，但在19時至22時高峰時段，人流疏導壓力依然較大。

重慶市公安局3日發布「温馨提示」，指解放碑、洪崖洞、朝天門、來福士、大劇院、長嘉匯等景點人員密集，提醒市民在國慶期間錯峰出行，為市外遊客提供遊覽方便，「展示我市市民良好形象」，讓遊客在重慶「行之順心、住之安心、食之放心、娛之開心、購之稱心、遊之舒心」。

市文化旅遊委則發微博稱：「敬請廣大市民10月3日、4日、5日儘量不到來福士、解放碑、朝天門、洪崖洞、南濱路、江北嘴，把更多的活動空間留給遊客。」

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重慶官方的「温馨提示」在內地網絡引發熱議，不少網民對此表示讚賞：

「過國慶節，給你騰出一座城，這樣人性化的城市只有重慶了」 「重慶大概是我見過最歡迎遊客的城市了」 「重慶真的是全國最寵遊客的城市了，上次也是把整個千廝門大橋空出來供遊客拍照」

（重慶日報）