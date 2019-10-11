【即將截止】深圳民辦學校學費補貼最高9000元　港澳台學生都有份

深圳的2019年秋季學期民辦學校義務教育學位學費補貼已經開始接受申請，下周一（14日）傍晚6時正截止。 補貼金額最高達9000元（人民幣．下同），非深圳戶籍亦受理，更不需要住址證明

據了解，申請對象需持有深圳市學籍，並是符合《深圳市民辦學校義務教育階段學位補貼辦法》規定條件的深圳市民辦學校在校學生。換言之，只要符合深圳市戶籍適齡兒童、享受市政府相關優惠政策人員適齡子女或非深圳市戶籍適齡兒童三大條件之一就可以申請。

已申請港澳台居民居住證的港澳台學生亦可申請學費補貼。（視覺中國）

但要留意是，申請人的父母雙方或一方須具有深圳戶籍或持有具有使用功能的深圳經濟特區居住證，或者學生本人已申領有效的港澳台居民居住證。

至於最受關注的補貼標準，小學每年最高補貼7000元，即是每個學生每學期3500元。至於初中則是9000元，即是每個學生每學期4500元。所獲得的補貼金額，與學校的學費掛鉤，學費收費標準低於補貼標準，最高補貼額度為其學費收費標準，學費收費標準高於補貼標準，補貼額度為補貼標準的最高值。

舉例，假設一間民辦初中學校一年學費為8000元，低於初中補貼標準，可得到的補貼就是8000元。假設學費為10000元，高於補貼標準，可得的補貼就是9000元。

有意申請者，可登入「深圳市民辦中小學學位補貼申報系統」，或登入「廣東政務服務網」，並在深圳市相關區教育行政部門的「行政給付」一欄中申請。

（深圳大事件）